André-Pierre Gignac augura su retiro y preocupa a la afición de los Tigres de la UANL

El delantero francés y máximo goleador histórico de los Tigres de la UANL, André-Pierre Gignac, mantiene un contrato hasta el año 2025 con la organización y a sus 37 años entiende que este sería el último acuerdo que firmaría con los felinos como jugador profesional debido a que tendría un total de 39 años cuando el mismo finalice; esto además marcaría formalmente el fin de su carrera en las canchas y tendría que colgar los botines.

Desde su llegada a la Liga MX durante el año 2015 el jugador galo se mostró enfocado en querer hacer historia y desde entonces no ha dejado de marcar goles y ser determinante para los Tigres de la UANL; además de esto ha conquistado diversos títulos con el equipo para impulsarlos a ser una de las mejores plantillas de los últimos años e incluso es el actual campeón del torneo Clausura 2023 del balompié mexicano.

Durante la previa del partido que disputaron este domingo ante el Club Puebla, el jugador habló sobre el trabajo que han realizado a lo largo de la temporada para poder mantener el gran ritmo de competencia y así poder volver a disputar la final de la Liga MX. Sin embargo, también trató el tema de su posible retiro del fútbol en un par de años.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida a TUDN, donde detalló que aún se siente con las capacidades para seguir aportando a los Tigres de la UANL y además que desea seguir ampliando su legado con muchos más goles, partidos disputados y títulos para despedirse como la estrella más importante en la historia del equipo de auriazul.

“El que venga acá va a ver que no es fácil, estamos casi en el fin de la historia del jugador, pero quiero más para este club y quiero ayudar más, pero de momento estoy muy enfocado en mi carrera de futbolista sé que tengo mucho que dar”, expresó el artillero francés.

André-Pierre Gignac también destacó que tiene muy claras todas las cualidades que posee en esta etapa de su carrera y que por tal motivo no desea volverse indispensable para el equipo; contrario a esto afirmó que aspira seguir colaborando con el crecimiento del club para poder llevar a la organización lo más lejos que se pueda en cada uno de los torneos que disputen para volver a levantar un trofeo de campeón.

“Soy finalizador, no voy a quitarme tres jugadores y picadita, tengo mis cualidades y sé cuáles son. Lo que pueda y no pueda hacer y que sea más fuerza para mí, sé que la pelota me va a caer y la voy a poder empujar, mi exigencia viene de ahí”, concluyó el atacante que espera seguir creciendo como un ídolo dentro del club.

Recordemos que Gignac estuvo fuera por casi tres semanas en el presente torneo Apertura 2023 de la Liga MX debido a unas molestias que lo alejaron de las canchas; el viernes se reintegró a los trabajos de los Tigres de la UANL y pudo convencer al cuerpo técnico dirigido por Robert Dante Siboldi para poder volver a la acción y así apoyar a la institución contra el Puebla.

