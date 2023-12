La crisis de vivienda

En la cima de la pandemia de COVID, se aprobaron leyes destinadas a proteger a los inquilinos de Nueva York del desalojo. La suspensión temporal de los derechos de los propietarios a desalojar obviamente se convirtió en un tema candente para los propietarios y un alivio muy necesario para las familias de Nueva York.

Sin embargo, sin estas protecciones, las cosas habrían sido mucho peores para los inquilinos subempleados y desempleados, lo que habría resultado en un efecto dominó en la economía y en la falta de vivienda. Entonces, ¿por qué fue necesaria una pandemia para impulsar tales protecciones cuando las mismas barreras a la seguridad de la vivienda existían mucho antes e, incluso ahora, después de la pandemia?

Aunque los propietarios de la ciudad de Nueva York están obteniendo ganancias récord, estamos siendo testigos de una determinación de recuperar lo que los propietarios consideran “pérdidas” pandémicas. Este resentimiento alimentado por la codicia está llevando a los propietarios a adoptar tácticas tanto legales como ilegales.

Los conflictos por la vivienda son cada vez más comunes. Los recursos comunitarios para ayudar a los inquilinos, así como el sistema judicial de vivienda, están sobrecargados de reclamaciones. Si bien debería ser un recurso vital dentro de nuestro sistema judicial, el tribunal de vivienda se ha vuelto inaccesible e inasequible para los neoyorquinos. Para empeorar las cosas, cada vez más abogados de tribunales de vivienda se están cansando y cambiando a otras áreas de la ley.

Los inquilinos a menudo se ven obligados a ausentarse del trabajo para hacer cumplir los términos de su propio contrato de arrendamiento en medio de la negligencia del propietario. En algunos casos, los retrasos en las reparaciones o la reducción son en realidad un riesgo para la salud de los inquilinos. Las plagas de moho, hongos, roedores y cucarachas son quejas comunes en los tribunales de familia. Ya sea que los retrasos se deban a un sistema sobrecargado o a la incapacidad del demandante para ausentarse del trabajo para asistir a una audiencia judicial, tener que sacrificar su salud física o su sustento no es un dilema aceptable al que verse obligado.

Como inquilina en Sunset Park, me tomó mucho tiempo encontrar un apartamento que pudiera pagar y que fuera lo suficientemente grande para mí y mis cinco hijos. En los ocho años que hemos vivido aquí, nuestro arrendador no ha reparado ni invertido en nuestro apartamento. Le pedí al propietario que trajera un exterminador debido a la plaga de cucarachas y ratas, pero fue en vano. Cuando ya tuvimos suficiente, presenté la documentación en el tribunal de familia en un intento de obligar a nuestro arrendador a cumplir con el contrato de arrendamiento. Me decepcionó muchísimo descubrir que mis reclamaciones eran inaplicables porque nuestro apartamento se consideraba “ilegal”. Nuestro propietario no sólo está engañando al sistema para maximizar el espacio de alquiler ilegal, sino que ahora no existe ningún mecanismo para hacer cumplir mis derechos como inquilino y mantener segura a mi familia.

Mi historia no es infrecuente. Los desalojos son los más altos que jamás hayan existido y continúan aumentando desde que se levantó la moratoria de desalojos de la era de la pandemia en enero de este año. Es por eso que necesitamos un desalojo con buena causa, que obligue a los propietarios a demostrar la necesidad de un aumento de alquiler y brinde a los inquilinos la capacidad de impugnar desalojos menores, discriminatorios o de represalia. Necesitamos impedir que los propietarios corporativos maximicen sus ganancias utilizando lagunas legales.

Y necesitamos una reforma genuina de los tribunales de vivienda para proteger los derechos de los inquilinos a un recurso legal. El Center for Popular Democracy, junto con sus afiliados incluso CUFFH, está construyendo una alianza nacional de inquilinos en todo el país, incluida Nueva York, para exigir viviendas sociales ecológicas permanentemente asequibles y de propiedad de los inquilinos y una autoridad de vivienda social a nivel estatal para resolver la crisis de vivienda de nuestro país.

Los neoyorquinos vulnerables sufren a causa de propietarios depredadores, un sistema judicial sobrecargado y una economía que continúa dejándolos de lado. Se merecen algo mejor de su ciudad.

Claudia Valdivia es inquilina y miembro de CUFFH