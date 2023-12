¿Quién es el pastor Nomar Ayala, uno de los hermanos de Daddy Yankee?

La noticia de que Daddy Yankee es cristiano ha traído varios aspectos de interés, incluyendo la búsqueda de información de uno de sus hermanos, el pastor Nomar Ayala Rodríguez, quien durante años ha respaldado la carrera artística del famoso reguetonero.

En su cuenta en Instagram, el religioso celebró el anuncio que el famoso hizo en el Coliseo de Puerto Rico y dijo: “Daddy Yankee es cristiano. ¡Gracias, Señor!”.

Este mensaje fue para acompañar la declaración que hizo el intérprete de ‘Gasolina’ sobre el rumbo que tomará su vida a partir de este momento.

“Por mucho tiempo yo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar, trataba de llenar y buscar un sentido a mi vida, en ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo y les tengo que confesar que ya esos días terminaron, alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Me pude dar cuenta que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él. Pude recorrer el mundo, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: ‘de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida’, por eso esta noche reconozco y no me avergüenzo que Jesús vive en mí y que yo viviré para él”.

Daddy Yankee, reguetonero puertorriqueño. Crédito: Mezcalent

Pero, ¿quién es Nomar Ayala Rodríguez, el hermano de Daddy Yankee?

En su cuenta en Instagram se ve que tiene un gran fervor por el cristianismo y por esa razón sus contenidos están dirigidos a enseñar versículos de la Biblia o reflexiones con las que busca que otras personas se acerquen a esta religión.

Además, de vez en vez aparece algún video de Daddy Yankee, con lo que demuestra la buena relación que tienen.

Pero, otra de las cosas que caracteriza al pastor es que habla también de los artistas del momento, debido a que es también productor musical.

En agosto de este año, por ejemplo, comentó en el programa ‘La Mesa Caliente’ que “hay una élite y un grupo de personas muy poderosas que sí veneran o alaban a satanás, y cuando ven que viene uno de estos artistas con mucho empuje, le hacen una oferta para manipularlos y usar esa influencia para llegar a otras personas y mover sus agendas escondidas”.

“Hay unos que muy abiertamente lo han dicho, hay muchos que lo hacen y es buscando el agrado de la gente”, agregó.

Estas declaraciones las hizo para desmentir que su hermano use símbolos satánicos para sus contenidos.

El anuncio de que Daddy Yankee se dedicará al cristianismo tiene como trasfondo importante el fervor de algunos integrantes de su familia por esta religión, incluyendo no solo a Nomar Ayala, sino también a Melvin Ayala, su otro hermano, que interpreta música sacra al estilo urbano.

Sigue leyendo:

• ‘Dios se le está metiendo’: la profecía que hace 10 años hicieron acerca de Daddy Yankee

• ¿Cuál es la religión que profesa Daddy Yankee y que lo alejará de los escenarios?

• Daddy Yankee se despide del reguetón para comenzar a vivir para Cristo