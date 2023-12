La conductora de “En Casa con Telemundo”, Aleyda Ortiz, sufre de ansiedad pero controla la comida

Aleyda Ortiz confiesa que sí sufre ansiedad con la comida y su relación siempre ha sido difícil, pero ahora que ha aprendido a controlarlo está dispuesta a compartirlo con la gente para enseñarles que sí se puede, porque la comida no es el enemigo.

“Para mí siempre es importante el mensaje que llevo a la gente y por miedo no lo compartía tanto; entonces ahora estoy sanando esa parte de mí, compartiendo y comunicando lo que significa para mí un fitness journey”.

La ex reina de Nuestra Belleza Latina ha cambiado su relación con la comida. “Me acuerdo que una vez mi papá me dijo, me enseñó un artículo que decía: ‘Food is not the Enemy’, y cuando yo lo leí me molestó un poco que me lo pusieran al frente porque fue como why? ¿por qué me están enseñando esto?“

“Pero luego cuando lo leí me encantó y ahí fue cuando mi mente cambió, y decía que la comida no es el enemigo. La comida está para nutrirnos y eso me ayudó mucho a transformar esa ansiedad que yo tenía y ese desorden, y entonces ahora mi relación con la comida es bella. Cuando tengo ansiedad ya no recurro a comerme lo primero que encuentre; ya recurro a comer cosas que son sanas”.

La conductora de “En Casa con Telemundo” hace uso de la “Nutrición Intuitiva”. “Hay algo que se llama ‘nutrición intuitiva’ que a mí me ha ayudado mucho. Tú tienes que aprender a entender cuando tú estás lleno y lo que es la alimentación nutritiva. A mí me pueden poner un pedazo de pizza, cake, yo en el programa que me ponen comida deliciosa a veces yo como, yo pico, yo me doy mi cucharón y listo, pero entonces empiezo a darme cuenta, a observarme y tengo sed, y mi cuerpo lo que me está pidiendo es agua.

“Pues escucho a mi cuerpo y voy por mi agua y ahí eso me ha transformado increíble; o sea, no sé como explicarlo, y a mi esposo o sea la gente con la que yo comparto y lo hemos hecho es real. Es que no nos enseñan a observarnos y a escucharnos”.

