Aleyda Ortiz reacciona a las muestras de cariño tras su temporal ausencia de ‘En Casa con Telemundo’

Desde hace algunos días Aleyda Ortiz se ausentó del programa ‘En Casa con Telemundo‘ debido a que estaba tomando unos merecidos días de descanso, y es que a través de la red social de la camarita compartió, donde supera los 544,000, que estuvo dando un paseo por Portugal.

La audiencia del programa que transmiten a través de la pantalla de Telemundo, donde también cuentan con grandes talentos como Carlos Adyan y Andrea Meza, pues se comenzaron a preguntar que dónde se encuentra, debido a que consideran que le daba una chispa que hasta el momento el resto de los conductores no ha sabido darle.

Sin embargo, este miércoles People en Español reseñó que una fuente le dijo que la boricua seguirá trabajando en la planta televisiva.

La conductora Aleyda Ortiz anteriormente trabajó en Univision. / Foto: Mezcalent.

“Aleida has hecho mucha falta en casa con Telemundo. Espero verte pronto me encanta cómo haces el programa. Bendiciones”, fue uno de los comentarios que le dejó una usuaria en la aplicación. Sin embargo, lo que sorprendió a más de uno fue su respuesta: “Aww yo los extraño mucho también“.

La modelo profesional ha preferido no dar detalles sobre la situación laboral que viene atravesando y es que la aplicación solamente comenta cosas que va realizando en el transcurso del día, así como algunas campañas con las que está trabajando, sus dietas y rutinas de entrenamiento.

Internautas se manifiestan por la ausencia de Aleyda Ortiz

Usuarios de la red social de la camarita se han estado pronunciando tras su ausencia, debido a que realmente algunos de sus fanáticos no entienden el motivo de unas vacaciones tan largas.

“Si no vuelves al programa En Casa con Telemundo, no vuelvo a ver ese canal. Siempre quitan a los mejores”, “Se te extraña demasiado”, “¿cuándo te volveremos haber en la TV te extrañamos?”, “Aleyda estas vacaciones están muy largas. ¿Cuándo regresas a En CASA con Telemundo?”, “Ya no veo el programa hasta que regreses. Tú eras la que daba Vida a ese programa”, “Ya no regresas a Telemundo”, “Espero pronto verte de nuevo en la Televisión”, entre otras opiniones.

