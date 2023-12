¿Cuál es el motivo por el que Juan Rivera y Chiquis están peleados? 

Un nuevo drama enfrenta la familia Rivera y ahora es por Juan Rivera y su sobrina Chiquis, quienes han protagonizado varias indirectas en los últimos días.

La razón de este conflicto radica en que el productor musical asegura que la artista no le ha dado crédito en la composición del tema ‘Abeja Reina’.

“No se le ha dado crédito a mi trabajo, no se le ha dado crédito a mis editoras. Creo que el compositor no ha recibido ningún solo centavo”. Así lo comentó en una transmisión que hizo en su cuenta en Instagram.

Además de esto, indicó: “Sé que yo voy a ser el culpable, pero le pido por favor a mi sobrina que le expliques a tu público cuál fue tu participación en este tema. Cuando me contestes, déjame saber por favor cómo podemos arreglar. Lo hago público para que luego la gente no diga que no intentamos hacer las cosas de la mejor manera posible”.

Juan Rivera también intuía que su sobrina le respondería con alguna indirecta: “Sé que al rato va a ver este video y va a hacer un video con alguna indirecta sin mencionarnos para no hacernos el favor. [Seguro] por defender el trabajo de un compositor firmado por mi editora, voy a ser un mal tío, esperé un año y medio, tengo 18 meses buscando que esto se arregle de la mejor manera y simplemente no lo han querido arreglar; ya cuando lleguen a casos legales, voy a ser el malo. Por eso, antes de que se llegue al otro extremo, te pido corrijas”.

Luego de este mensaje, la respuesta llegó por parte de su sobrina Chiquis, quien sin nombrarlo, comentó en un concierto en Los Ángeles: “No se trata de escoger de un lado o del otro, porque al fin del día es muy difícil esto, a mí me duele un chingo, no saben cómo, me hubiese encantado que toda mi familia estuviéramos bien, pero no es la realidad, pero a mí me duele, la verdad lo voy a decir, cuando yo leo comentarios negativos hacia ellos y no voy a decir nombres, pero ustedes saben a quién me refiero y yo no quiero”.

Doña Rosa Rivera también interviene

Esta semana, la mamá de Jenni Rivera respondió a las declaraciones de Chiquis en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para Imagen Entretenimiento: “Yo no agarré ni un cinco de Jenni Rivera, yo trabajo en mi cocina para comer, para vivir, para pasearme porque nadie me mantiene. Ahí se equivocó”.

Indicó que no le habla a sus nietos porque demandaron a sus otros hijos. “Yo quiero saber si ellos, como toda la gente dice que le robaron, pues que saquen papeles y los demanden y que los metan a la cárcel”.

Doña Rosa Rivera indicó que es tiempo de que se arreglen las cosas, bien sea por la vía legal o en persona. “La gente repica como los pericos, los de las redes sociales, lo más méndigo y malo que hay en las redes somos nosotros”, sostuvo.