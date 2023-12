Don Francisco vivió una pesadilla, al olvidar unas pastillas que le permiten sobrellevar su mal

Don Francisco viajó a Houston para apoyar con “La Teletón”. Éste fue invitado a conocer el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) de dicha ciudad, en donde se presentó a días del inicio de la edición de Estados Unidos. Sin embargo, pese a la buena causa, el conductor vivió un verdadero horror, ya que esta vez el viaje le dejó un sabor amargo en la boca.

El chileno padece de insomnio, este es un mal que no le permite conciliar el sueño de manera natural, y en Houston tuvo fuertes problemas para dormir, y es que todo empezó por un descuido del conductor del extinto “Sábado Gigante”.

Al parecer, Mario Kreutzberger, nombre real del conductor, olvidó sus pastillas para dormir, razón por la cual pasó en vela toda la noche, básicamente hasta las ocho de la mañana del siguiente día. El chileno simplemente no logró conciliar el sueño.

Fue a través de su podcast “¿Qué Dice El Público”, que Don Francisco compartió esta desventurada anécdota. “Estuve despierto desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana del día siguiente. En mis 83 años de vida jamás me había ocurrido algo así. Es la peor sensación y la mayor angustia que he soportado en una noche, una verdadera pesadilla. Les confieso que fue desesperante. No hubo forma de dormir”, contó Don Francisco.

Parte del video también lo compartió en su cuenta de Instagram y junto al video escribió: “Les comparto este artículo, que nace de una verdadera pesadilla que viví en un reciente viaje a San Antonio, Texas, luego de olvidar mi medicamento para el insomnio recetado por mi médico. Por si a ustedes algún día les pasa lo mismo, puede servirles”.

Al parecer el chileno toma unas pastillas que su médico le recetó hace unos años y haberlas olvidado en casa es el peor error que pudo haber cometido.

Vale agregar que aún cuando la solución pueda sonar sencilla, es decir, conseguir las mismas pastillas en Houston, cosa que intentó hacer. El proceso no es tan fácil como parece porque para ello necesitaba una receta médica, la cual logró conseguir, pero el proceso, como era de esperarse, tomó tiempo.

