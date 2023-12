Francisca se luce con fotos en bikini y demuestra lo bella que la tiene su embarazo

La presentadora de televisión Francisca disfrutó de un día de playa y compartió las fotografías con su numerosa audiencia en Instagram.

En las imágenes, la conductora de ‘Despierta América’, programa que transmite Univision, presumió su pancita luego de varios meses de embarazo.

Para acompañar estas fotografías, la dominicana, conocida también por haber ganado la competencia ‘Nuestra Belleza Latina’ en el 2015, escribió un corto mensaje: “Un día de playita en familia. Las fotos número 5 y 6 son mis favoritas, ¿ustedes qué opinan?”.

A sus seguidores les encantó esta publicación y por eso la halagaron cientos de mensajes. Entre esos estuvieron: “Hermosa mujer, gracias por ser un referente. Dios continúe bendiciendo tu familia”, “Tú estás muy linda con esta barriga, qué bueno, y muy sexy”, “Qué embarazada tan bella. Dios la bendiga”.

Otros usuarios afirmaron: “Hermosa, mi Fran, gracias por ser el ser humano que eres ahora mismo. Que Dios continúe bendiciéndote a ti y a tu familia hermosa. TQM”, “Amé estas fotos en el paraíso”.

Francisca comparte nuevas fotos luciendo su embarazo

En su cuenta en Instagram la conductora subió esta semana unas fotografías en las que dejó ver lo grande que se ve su pancita a la espera de su segundo hijo.

Parada frente al espejo y luciendo un espectacular vestido, la dominicana se mostró con una actitud radiante y dijo: “Ya estoy en la semana 30 de embarazo. Esto sí que va volando. Ya en un abrir y cerrar de ojos estará nuestro Franco”.

El secreto de la conductora de televisión para mantenerse bella

La famosa reveló hace unos días, a través de Instagram, cómo hace para mantenerse radiante en esta etapa tan especial en su vida.

“Tomé la decisión en este embarazo de que me lo iba a disfrutar y a gozar muchísimo”, dijo.

Asimismo, comentó: “No lo hice en mi embarazo anterior. Claro, hay una diferencia de que en este me siento muy bien. No me dieron malestares, ningún síntoma de embarazo, me siento perfectamente bien y solo me crece la panza. Eso hizo mucho la diferencia”.

Francisca también contó que en esta etapa estaba convencida de que le tocaba disfrutar: “Cuando decidí tener un segundo bebé, dije que si Dios me daba la oportunidad otra vez, me lo iba a disfrutar, a gozar. Quiero verme bien, quiero verme linda y sobar mi barriguita”.