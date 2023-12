Salario mínimo en algunos estados superará los $17 en el 2024; empleados en NY y California entre los beneficiados

A partir del 1 de enero del 2024, el estado de Hawái registrará un aumento de $2 dólares en salario mínimo, el salto más alto del próximo año.

Trabajadores en 22 estados y el Distrito de Columbia cobrarán más por su trabajo en al menos 40 ciudades y condados a principios del 2024 debido a los cambios en el salario mínimo.

En Estados Unidos, el salario mínimo se establece tanto a nivel federal como estatal. Esto significa que cada gobierno local puede fijar su propia tasa para ajustarse a los costos de vida y retos del mercado laboral.

El salario mínimo federal es de $7.25 por hora que aplica a los trabajadores cubiertos no exentos.

Si los salarios mínimos del gobierno federal y local son diferentes, se aplica la tasa salarial más alta.

El caso de los empleados con propinas

En el caso de los empleados que reciben propinas, el salario mínimo federal es de $2.13 por hora. Entre la cantidad de propinas más los $2.13, el monto debe alcanzar, por lo menos, $7.25 por hora. En el caso contrario, el empleador debe pagar para compensar la diferencia.

Según datos de GovDocs que cita esta semana la cadena CNN, a partir del 1 de enero, siete estados y el Distrito de Columbia tendrán salarios mínimos de $15 dólares o más. Este año esa cantidad solo aplicó a cuatro estados y D.C.

Jurisdicciones como California, Maryland, Nueva Jersey y Nueva York registrarán aumentos considerables en el salario mínimo. Cabe señalar que, en el caso de la ciudad de Nueva York, Westchester y Long Island, donde ya se cobra $15, el salario mínimo aumentará a $16.

En el caso de NJ, el salario mínimo pasará de $14.13 a $15.13.

En Maryland, el salario mínimo aumentará a $15 versus $13.25, en el caso de grandes empleadores; y $12.80 para pequeños.

En el Distrito de Columbia, la cifra superará los $17.

En el estado de Washington, el salario mínimo subirá a $16.28 de $15.74. Cercano a esa demarcación, se encuentra California, donde incrementará a $16 de $15.50, al momento.

$2 más en salario mínimo para Hawái

El salto más alto en cuanto a cantidad de aumento, de $2, será en Hawái, donde el salario mínimo aumentará a $14.

Cabe señalar que el 1 de enero no es la única fecha en la que se registrarán aumentos en el salario mínimo. El algunos estados como Nevada y Oregon, la cifras aumentarán el 1 de julio. Mientras que en Florida, el 30 de septiembre.

El reporte de la referida cadena destaca que las tasas de salario mínimo en los estados a veces son menores que en ciudades y condados de la propia demarcación. Por ejemplo, el salario mínimo en la ciudad de Tukwila, en Washington, al sur de Seattle, será de $20.29 en enero, versus los $18.99 actuales. La ciudad tendrá el salario mínimo estándar más alto en el país entre estados, condados y ciudades a partir del 1 de enero.Seattle le sigue con la cifra de $19.97.

El salario mínimo federal no cambia en Estados Unidos desde el 2009. Veinte estados, incluyendo, Pennsylvania, New Hampshire, Alabama y Mississippi, no pasan de esa cifra.

Lista de los aumentos en el salario mínimo para el 2024:

Alaska: $11.73 de $10.85

Arizona: $14.35 de $13.85

California: $16 de $15.50

Colorado: $14.42 (propuesto) de $13.65

Connecticut: $15.69 de $15

Delaware: $13.25 de $11.75

Florida: $13 de $12 el 30 de septiembre

Hawái: $14 de $12

Ilinois: $14 de $13

Maine: $14.15 de $13.80

Maryland: $15 de $13.25 para grandes empleadores, y $12.80 para pequeños

Michigan: $10.33 de $10.10

Minnesota: $10.85 para grandes empleadores, de $10.59; $8.85 de $8.63 para el resto

Missouri: $12.30 de $12

Montana: $10.30 de $9.95

Nebraska: $12 de $10.50

Nevada: $12 de $10.25 o $11.25 (dependiendo de los beneficios médicos) efectivo el 1 de julio

Nueva Jersey: $15.13 de $14.13

Nueva York: $15 de $14.20 (excepto en la ciudad de Nueva York, Westchester y Long Island, que será de $16 versus $15)

Ohio: $10.45 de $10.10

Oregon: el salario mínimo de $14.20 será ajustado por inflación el 1 de julio

Rhode Island: $14 de $13

South Dakota: $11.20

Vermont: $13.67 de $13.18

Washington: $16.28 de $15.74

Distrito de Columbia: el salario mínimo de $17 será ajustado por inflación el 1 de julio