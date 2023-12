Mataron a balazos a un hombre dentro de su auto: violencia sin freno en Nueva York

Un hombre murió baleado mientras estaba tras el volante de su camioneta estacionada en Brooklyn (NYC) la noche del martes.

Según la policía de Nueva York, la víctima recibió un disparo en el brazo derecho y el pecho en un Toyota 4Runner frente a una casa en Macon St. cerca de Malcolm X Blvd. en el vecindario Bedford-Stuyvesant, alrededor de las 10:20 p.m. del martes.

Paramédicos llevaron a la víctima al Kings County Hospital, pero no pudieron salvarlo. La policía estaba trabajando para determinar su identidad, acotó Daily News.

No está claro el motivo del crimen, que pareció haber sido planificado. Un residente local dijo que la víctima vivía en el área y estacionaba todos los días en la zona donde le dispararon.

“Mi amigo venía de la tienda por la esquina”, dijo el residente. “Lo vio y pensó que estaba durmiendo en el auto, pero tenía la ventanilla bajada, así que fue a despertarlo y tenía los ojos como en la nuca y parecía que estaba teniendo un ataque”.

Entonces su amigo llamó a una ambulancia. “Pero cuando terminó de llamarlos, llegó la policía”, agregó el residente. “El tipo vivió por aquí durante años”.

El dueño de una tienda local dijo que la policía cerró su bodega durante dos horas mientras investigaban. “Nos enteramos de un tiroteo, pero no sabemos qué pasó”, afirmó. “No podía ver mucho afuera. Escuché tres disparos. No fue demasiado ruidoso. Pensamos que era como un petardo. No escuchamos mucho alboroto afuera”.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En un caso similar, el mes pasado un hombre de 49 años murió baleado frente a su esposa tras estacionarse en un centro comercial en El Bronx (NYC).

En septiembre una maestra aspirante a modelo murió días después de ser baleada en la cabeza afuera de “Home Depot” en Brooklyn (NYC), en una aparente pelea por un lugar de estacionamiento.