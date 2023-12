Aislinn Derbez responden a quienes dicen que fue el motivo de la ruptura de Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez aprovechó para desmentir los rumores que la señalaban como la razón detrás de la separación de Mauricio Ochmann y Paulina Burrola. La actriz mexicana utilizó sostuvo un encuentro con la prensa y al ser cuestionada ella quiso aclarar la situación y manifestar que no tuvo ninguna participación en el final de la relación.

Derbez expresó no habría estado de acuerdo con los rumores infundados que la involucraban en la ruptura sentimental del padre de su hija. Por ello, afirmó que no tenía ningún tipo de relación con Ochmann y que estas especulaciones terminaron siendo completamente irresponsables.

“Yo no me meto en esos temas, ella me cae increíble, es adorable. Siempre respetó a mi hija, la quiso muchísimo y yo estoy muy agradecida por eso. Ella siempre estuvo de acuerdo y supo que él y yo somos muy cercanos, y al contrario, lo tomó con la mejor actitud y filosofía, es una mujer maravillosa y súper abierta y no tengo nada malo que decir de ella”, dijo a los medios de comunicación.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann del amor que existió tuvieron una hija. / Foto: Mezcalent.

La hija de Eugenio Derbez también mencionó que, como madre soltera, entiende el dolor de una separación y pidió respeto tanto para ella como para los demás involucrados. Aislinn ha mostrado en varias ocasiones su compromiso con su familia y su enfoque en criar a su hija de la mejor manera posible.

Estas declaraciones de Aislinn acabaron con las especulaciones, al tiempo que dejaron claro que ella no tuvo ninguna influencia en una unión sentimental que ya no daba para más. La actriz explicó que no es responsable de las decisiones y acciones de otras personas y pidió que se eviten los juicios precipitados y las acusaciones infundadas.

Mauricio Ochmann confirma que no sigue con Paulina Burrola

“Paulina y yo ya no estamos juntos, pero le deseo todo lo mejor siempre. Quedamos en buenos términos, la quiero muchísimo y siempre le voy a desear que le vaya muy bien“, dijo frente a las cámaras de Imagen TV.

“Así pasa. Las relaciones se terminan. No, pues tiene que ver la vida, ¿no?, yo digo que las relaciones son cíclicas y hay veces que cumplen su ciclo y ya. Cerrado al amor nunca estoy. El amor es oxígeno para todos”, mencionó durante un encuentro con los medios de comunicación.

