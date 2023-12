Ilkay Gündogan: “Cuando navego por Instagram, veo vidas perfectas, pero esa no es mi realidad”

En una era en la que los futbolistas se ha visto obligados a convertirse en figuras públicas y marcas con presencia activa en las redes sociales, jugadores como el alemán Ilkay Gündogan se destacan por ser una excepción.

Gündogan mantiene una vida personal muy reservada y evita exponerse demasiado en plataformas digitales, según reveló en una entrevista al medio France Football. “Mi enfoque está en ser reconocido como un buen jugador de fútbol. Por eso, me concentro en mi trabajo, en mi desarrollo personal y en mi deporte”, afirmó el mediocampista del FC Barcelona.

“En realidad, soy bastante común, similar al jugador que ven sobre el terreno de juego. Soy una persona tranquila. Todos atravesamos momentos difíciles en la vida; nadie tiene una existencia perfecta. Tenemos nuestras propias inquietudes y preocupaciones. Al final del día, cuando vuelvo a casa, soy simplemente un ser humano, igual que todos los demás“, explica Gundogan.

El centrocampista del Barcelona señaló que su animadversión hacia las redes sociales se debe a la percepción de falsedad que encuentran en ellas: “Cuando navego por Instagram, veo vidas perfectas, pero esa no es mi realidad. Hay días en los que simplemente me pongo algo cómodo y solo quiero relajarme en casa con mi esposa e hijo”.

Su naturaleza serena y su sentido de responsabilidad han llevado a Gündogan a ser capitán en todos los equipos donde ha jugado, excepto en el Barcelona, a pesar de no ser el más veterano.

“Mis compañeros y los clubes donde he estado han comprendido y valorado mi manera de ser. Creo que me han otorgado la capitanía principalmente por mi persona. Lo más importante para mí es poder ayudar a mis compañeros en todo lo que pueda. Y, al mismo tiempo, reconocer que también puedo necesitar ayuda. Ser mayor o tener más experiencia no significa que no la requiera”, aseguró el alemán de raíces turcas.

En la entrevista, Gundogan expresó su amor por el fútbol y que la pasión por el deporte se arraiga en una infancia marcada por el mismo: “Cada vez que un equipo turco jugaba, nos deteníamos para verlos. La mayoría eran seguidores del Galatasaray, a excepción de mi madre, que era fanática del Fenerbahçe, al igual que mi abuelo. Fue divertido. Siempre recordaré el día en que el Galatasaray ganó la Copa de la UEFA en 2000. Fue una noche grandiosa. Pero también crecí en Gelsenkirchen, una ciudad donde el fútbol y el Schalke 04 son fundamentales”, agregó.

En cuanto a su futuro, Gundogan reveló que la dirección técnica es una opción que considera aunque no tiene una decisión definitiva. “Es una dirección lógica y algo que exploraré más adelante. Sería un error no intentarlo después de haber conocido a entrenadores tan impresionantes. Es una posibilidad. Pero también podría optar por otro camino. Ya veremos”.

