“JB tenía sus demonios”, esposa de pastor suicida de New Hampshire investigado por abuso sexual de menores

La esposa de un pastor de una iglesia bautista en New Hampshire que se suicidó en medio de una investigación criminal en su contra por abuso sexual de menores indicó en una publicación por Facebook que el hombre cargaba con sus demonios.

Jarrett Booker, de 37 años y originario de Virginia, se quitó la vida el 27 de noviembre, dos días después de que lo removieran de “Nashua Baptist Church”.

Booker, quien fue adoptado a los 18 meses, fue retirado de la congregación por comportamiento que viola las reglas de la iglesia.

Una declaración emitida por Nashua Baptist Church a través de su página de Facebook, el 29 de noviembre, señala que al enterarse de la investigación criminal tomaron la decisión.

“El 22 de noviembre nos enteramos de una investigación criminal sobre acusaciones creíbles de abuso sexual que implican a Jarrett Booker”, inicia el comunicado.

“Jarret había sido una parte integral de nuestra iglesia, sirviendo como Pastor de Adoración y Ministro de Jóvenes por casi una década. Estas alegaciones llevaron a una revisión interna que reveló más evidencia de mala conducta”, añade la publicación.

“Independientemente del resultado de cualquier investigación criminal, este comportamiento indiscutiblemente viola los estándares morales y éticos que esperamos de nuestros líderes y no respeta los estándares de nuestra fe”, señala la iglesia.

El aviso especifica que la decisión de despedir a Brooker se tomó el 25 de noviembre, tres días después de que tuvieran conocimiento de la pesquisa.

La naturaleza y circunstancias de los alegados abusos se desconocen.

El reporte del Daily Mail destaca que el pastor recientemente había celebrado 11 años de aniversario de matrimonio con su esposa Rachel, con quien procreó un niño.

Viuda se desahoga mediante publicación en Facebook

La mujer compartió este jueves en su cuenta de Facebook un mensaje en el que indica que ha estado pasando por una mezcla de emociones en los últimos días.

En la entrada, Rachel, además, reconoce que su esposo incurrió en acciones dañinas.

“El pecado es oscuro y destruye. Nosotros lo odiamos, estamos sufriendo por él y seguiremos orando por todos los que han sido heridos. JB tenía sus demonios. No voy a pretender que no. Sus decisiones causaron daño. La verdad más dura que estoy aprendiendo es que hay preguntas para él que quedarán sin respuesta por toda mi vida. Pero yo me voy a agarrar fuerte a la esperanza del evangelio y apegarme a la iglesia, familia y amigos que no se han alejado de nuestro lado en medio de todo esto”, lee el mensaje en la red.

La mujer agradeció las palabras y las oraciones de apoyo para ella y su hijo en medio de la transición tras el suicidio del presunto abusador.