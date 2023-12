Raúl de Molina fue distinguido en Nueva York por su carrera en la televisión hispana

Raúl de Molina, conductor de ‘El Gordo y la Flaca’, recibió un reconocimiento en la gala de ‘Todos somos humanos’, que se celebró en Nueva York, por su carrera artística en la televisión.

En el show de entretenimiento, el cubano-estadounidense habló de esta distinción que le dieron en la Gran Manzana.

“El lugar era precioso, esto se ha convertido en una de las grandes galas de Nueva York, John Leguizamo también recibió un premio”, dijo el presentador desde la ciudad estadounidense, en la que lo acompañó la reportera Gelena Solano.

Raúl de Molina contó que esta es una de las celebraciones más importantes y por eso estuvieron reunidas más de 600 personas, incluyendo a Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023.

Gelena Solano felicitó a su compañero y le dijo: “Antes que nada felicidades, te mereces eso y más, la gente te adora, Nueva York se identifica mucho contigo y te estábamos esperando con los brazos abiertos”.

Además, comentó: “De verdad felicidades a los organizadores, el evento muy bonito, la Miss Universo es espectacular, muy simpática”.

Raúl de Molina recibe felicitaciones por el reconocimiento que le dieron

En su cuenta en Instagram, el talento de Univision compartió una publicación del momento en el que le dieron este galardón.

“Anoche fue la gala We Are All Human Foundation en Nueva York, donde me dieron un reconocimiento por mi carrera en televisión. Fue un placer conocer a la Miss Universo y todos los que formaron parte de este gran evento a la comunidad latina de esta ciudad”, escribió.

Sus fanáticos aprovecharon la publicación y le indicaron: “Hermoso todo, Raúl, bien merecido tu reconocimiento”, “Felicidades”, “Mil gracias por venir”, “Felicitaciones, merecido reconocimiento, éxitos y bendiciones”, “Felicidades, Raúl y muchas bendiciones, todos muy bellos, especialmente nuestra Miss Universo, de mi patria Nicaragua”.

Otros indicaron: “Tantos recuerdos, Raúl”, “Muchas felicidades”, “Nicaragua”.

Raúl de Molina es una de las personalidades más conocidas de la televisión hispana en los Estados Unidos gracias a su trabajo en ‘El Gordo y la Flaca’, show que durante 25 años ha contado las noticias del mundo del entretenimiento.