Lili Estefan y Raúl de Molina critican a Marjorie de Sousa por no dejar que Julián Gil vea a su hijo

El conflicto de Marjorie de Sousa y Julián Gil ha recibido opiniones de Lili Estefan y Raúl de Molina, quienes en el programa ‘El Gordo y la Flaca’, que transmite Univision, consideraron que la actriz venezolana está fallando al no permitirle a su ex que vea a su hijo Matías.

Durante la transmisión del show de entretenimiento, los presentadores hablaron de la reacción que tuvo el argentino al ver a su hijo cantar en el programa ‘Hoy’ y consideraron que pese a los problemas que tengan ellos, un padre siempre debe tener la oportunidad de ver a su hijo.

“Tiene razón, no importa lo que haya pasado”, comentó el cubano-estadounidense.

Por su parte, su compañera afirmó: “Al final todos conocemos a Julián Gil, sabemos que es una gran persona, ha demostrado ser responsable con sus otros hijos, que tiene una relación maravillosa”.

Raúl de Molina consideró que aunque hayan tenido conflictos que no pudieron resolver, esta situación pudo tener otro desenlace: “Yo no sé lo que pasó, Marjorie de Sousa también es una gran persona, no sé lo que pasó ahí, pero Julián no se merece esto”.

En este sentido, Lili Estefan añadió: “De que no se lo merece, no se lo merece, me imagino que tiene que ser muy difícil para él, que ahora el hijo está en una campaña navideña creada por la madre de su hijo y que él todavía no tiene esa relación que quisiera con él. Ojalá esto cambie, señores, además en esta época tan linda del año”.

¿Por qué Julián Gil se molestó con Marjorie de Sousa?

Esta semana, el famoso conductor hizo una extensa publicación en Instagram para rechazar que la actriz venezolana no le permita ver desde hace años al hijo que tienen en común.

“¿Regalo de amor y paz? Ojalá fuera así y no solo de dientes para afuera. Qué mejor regalo de amor y paz que dejar a un hijo conocer a su padre y viceversa. Hoy después de casi 7 años, pude al igual que miles de ustedes tener un ‘poquito’ de mi hijo. Después de un tiempo de no poder verlo ni en redes sociales porque no se sacaba su rostro, ahora hizo su debut en la televisión”, comentó.

Luego de esto, el actor dijo: “Y claro, gracias a la gente que me etiquetó en los videos, pude verlo. Sí, debo de confesar la impotencia, rabia y absoluta tristeza que me generó este hecho. Y es que sigo sin entender cómo se sigue siendo cómplice de algo que en lo absoluto debería de ser normalizado, que es arrebatarle el derecho a un padre o madre de paternar o maternar. No estoy muerto y mi hijo tiene derecho de saber quién es su papá. Se es cómplice desde la narrativa: ‘Hijo de Marjorie’ (¿acaso no tiene padre?) Como padre se me arrebataron todos mis derechos, se me quitó de forma turbulenta ante la ley la patria potestad… ¿Cómo podemos seguir viendo con buenos ojos y no levantar la voz ante un hecho así? ¿Sería tomado de igual forma, si fuera al revés, si a la madre se le arrebatara sin ninguna razón a su hijo? Somos miles de personas que sufrimos de alienación Parental. Este es un verdadero mal de nuestra sociedad”.

