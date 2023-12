Columna de la Dra. Nancy Alvarez: Negar la comunicación es pretender llegar a la luna en bicicleta

Hace un tiempo pasé dos días en un taller con dos terapeutas maravillosos, Paty Love y John Lee, gracias a la invitación que me hiciera la colega doctora Anagloria Mora (sexóloga). En su último libro, Paty Love y Steven Stony (How to improve your marriage without talking about it), podemos leer ideas como estas:

-Los hombres tienen la razón. Hablar sobre las relaciones, no ayuda.

-El amor no se trata de buena comunicación. Se trata de conexión.

Las mujeres nunca lograremos estar cerca —en una relación con un hombre— hablando con él como hablamos con nuestras amigas. Las emociones de los hombres son como la sexualidad de la mujer: no se puede ir muy rápido, ni muy directo.

Existen cuatros caminos para conectarse con un hombre:

-Toque

-Actividad

-Sexo

-Rutina

Según estos autores, los hombres desean y quieren un matrimonio cercano emocionalmente, tanto como lo desean las mujeres, pero no si ellos tienen que actuar como las mujeres. Hablar hace que la mujer se acerque, emocionalmente hablando, pero solo logra que el hombre se aleje.

Pienso que las observaciones traducidas libremente por mí del libro citado, son una realidad que día a día las mujeres y los terapeutas observamos. Sin embargo, me pregunto: ¿Puede haber conexión sin comunicación?

Personalmente, no estoy de acuerdo con algunos de estos pensamientos o afirmaciones. Negar la necesidad de la comunicación para estar conectado, es como pretender llegar a la luna montado en una bicicleta.

Pero, como creo en todo y en nada, mantengo siempre mi mente abierta a todo lo nuevo, a todo lo que disiente de mí si me parece inteligente. Solo cuando nos cerramos nos volvemos fanáticos y morimos intelectualmente. Prometo estudiarlo y en el futuro decirles qué pienso. Mientras tanto, se los dejo de tarea.

www.DraNancy.com