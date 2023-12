Wendy Guevara anuncia segunda temporada de su reality show con ViX

Wendy Guevara, luego de ganar el reality show ‘La Casa de los Famosos México’, comenzó su propio programa de telerrealidad a través de la plataforma ViX.

En las redes sociales algunos usuarios comentaban que el proyecto ‘Wendy: Perdida Pero Famosa’ no había tenido el efecto esperado. Sin embargo, la influencer mexicana anunció con mucho orgullo que habrá una segunda temporada para que el público pueda conocer de cerca sus vivencias.

A través de una transmisión que hizo en vivo en Instagram, la estrella de las redes sociales dijo: “Les voy a confesar que se va a grabar la segunda temporada de ‘Wendy: Perdida Pero Famosa’, para todas esas perras y perres, pendejos, pendejas, atacados y ardidos que decían que le estaba yendo muy mal a la serie, ¿qué creen? Va a haber segunda temporada porque le fue espectacular en ViX y ni modo, pobrecitas, pobrecitas las que anduvieron ahí queriéndome meter el pie, a dos tres pobres perros reporteros que quisieron meter el pie, por eso víboras ponzoñosas nadie los quiere”.

Además, indicó: “¿Y qué creen? Yo doy cachetada, pero con guante blanco y por eso hacemos la segunda temporada de ‘Wendy: Perdida Pero Famosa’ y todos los trucos, a través de ViX y ni modo, bebé”.

Reacciones al anuncio de Wendy Guevara

La creadora de contenido culminó con otro mensaje: “Cuando hay éxito, cuando te va bien y haces las cosas de buena gana y eres buena persona, te va bien”.

Algunos mensajes que se leyeron por estas declaraciones de Wendy Guevara fueron: “¿Le está yendo bien en números? Duda sin hate. No la he visto, pero la verdad prefiero verla en YouTube”, “Si no le fue bien cuando fue ganadora del reality, menos en marzo, cuando ya su imagen estará mucho más desgastada. Wendy ya no vende. No tiene talento, solo cae bien y esto por sí solo no la mantiene fuera de redes sociales porque tampoco quiere prepararse”.

Otros usuarios afirmaron: “Qué emoción por la segunda temporada”, “Esperamos capítulos más largos, ViX”, “Me alegra, más que nada porque lo que le tiran hate son de la misma comunidad LGBTIQ+”.

El triunfo de Wendy Guevara fue una gran plataforma para que muchos conocieran la personalidad de la influencer, pero también para conocer su historia de superación, en la que tuvo que enfrentarse a la transfobia, entre otras cosas.

