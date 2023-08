Wendy Guevara: en fotos te mostramos el antes y después de la transformación física

La influencer Wendy Guevara tomó mayor reconocimiento a nivel mundial debido a su participación en ‘La Casa de los Famosos, México‘, donde demostró sus habilidades y conocimientos que la llevaron a convertirse en la gran triunfadora del reality show mencionado y que finalizó el pasado domingo.

A su vez, ha dejado claro que siempre ha luchado por todo aquello que ha querido en la vida, por lo que termina dando un mensaje claro de perseverancia para alcanzar los objetivos, y su participación en dicho concurso fue un claro ejemplo.

Guevara también trabajó en ganarse el corazón de más de uno que la terminó apoyando, aunque ya tenía a muchos que estaban con ella desde el momento en el que decidió compartir contenido en las diversas plataformas que fueron convirtiéndose en contagiosas para infinidades de personas.

¿Cómo era Wendy Guevara antes de convertirse en mujer?

La mexicana de 30 años tiene una cuenta pública en Facebook, desde ahí constantemente comparte contenido no solamente divertido, también hechos de su vida personal que de una u otra forma se han convertido en significativos para ella.

“Adivinen quién de l@s 4 soy“, dice una de las publicaciones que subió el pasado mes de abril.

Para nadie es un secreto que inicialmente de nacimiento es un hombre. Por ello, no tiene ningún tipo de tabú en mostrarse cuando era un adolescente, y es que no siente complejos tras mostrarse como era cuando ya no se sentía bien del todo, pues quería reflejar otra apariencia.

“En definitiva, mil veces mejor de morra”, “No sé si mandarte al Albertano, al Oso Baloo o redondear en el Oxxo para que te ayuden”, “Es un orgullo mostraste tal cual eres… me divierten y me alegran el día, tú y la kim”, “Tú con toda la actitud de mujer sexy!!”, “Siempre fuiste mi querida Wendy, me encanta tu espontaneidad….. Besos y abrazos“, “Te ves muy femenina”, “Te ves bello wendy”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

