Alex Fernández confiesa que es sumamente consentidor con su hija

El cantante Alex Fernández afirma que la paternidad es el regalo más hermoso que le ha dado la vida y, a punto de celebrar la llegada de su segundo bebé, el joven cantante confiesa que es sumamente consentidor con su primogénita.

En entrevista para la revista Hola, el hijo de Alejandro Fernández confesó que, aunque sabe que no es lo correcto, no puede evitar conseguirle a la pequeña Mia, de año y medio de edad, todo lo que ella le pide.

“Me trae con la baba. Siempre quiero hacerla feliz, es difícil y a veces me regaña mi esposa o alguien de mi familia porque me dicen que no le puedo dar todo lo que quiere. Sé que no está bien, pero sí procuro siempre que puedo darle todo lo que me solicita. De repente me hace caritas y me parte el corazón no consentirla”, dijo Alex.

Para finalizar, el cantante reveló que le gustaría tener dos o tres hijos más y confesó que su anhelo más grande es que toda su familia lo pueda acompañar a las giras que realice en un futuro para que sean testigos de su éxito.

