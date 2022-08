Alex Fernández afirmó que no suele hacerle caso a las críticas negativas que recibe en sus fotos y videos

Alex Fernández considera que, a diferencia de otros artistas, sus redes sociales son demasiado inocentes y limpias y, aunque hay miles de comentarios y likes en sus publicaciones, cree que necesita un poco más de malicia.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, el hijo de Alejandro Fernández afirmó que no suele hacerle caso a las críticas negativas que recibe en sus fotos y videos, pero está consciente de que hoy en día son esas las que demuestran cómo va la carrera artística de alguien.

“Va a sonar algo extraño lo que voy a decir, pero amo a los haters y de hecho creo que necesito más. Hoy por hoy, entre mejor te va, más haters tienes. Fuera de broma, no me interesa lo malo que puedan decir de mí, sino la gente que me apoya porque al final del día mi trabajo es para todos ellos“, dijo Alex.

En otros temas, el cantante recordó cuando se equivocó al cantar el himno nacional en la final de un partido de fútbol y reveló que un día antes estaba revisando justo la parte a la que le cambió la letra para asegurarse de que todo estuviera bien.

