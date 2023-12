Jaime Lozano admite que su cargo está en riesgo por un mal desempeño en la Copa América

El director técnico de la selección de México, Jaime Lozano, reconoció que su cargo como seleccionador nacional estará en juego si no logra una buena actuación durante la celebración de la Copa América 2024; sostuvo que una mala participación en esta competencia que se realizará el próximo verano sería un fuerte golpe para la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y esto podría causar su destitución y dejarlo fuera del Mundial de 2026.

Estas declaraciones las realizó el entrenador durante una entrevista ofrecida a TUDN, donde detalló que es de suma importancia tener la mejor actuación posible debido a que en este torneo podrán enfrentarse contra algunos de los países más fuertes del mundo y así conocer el nivel del balompié mundial en la actualidad.

“Seguramente (estará en juego). Por eso digo siempre desde la Copa Oro que yo voy partido a partido, porque uno creería que este ya está hasta la Copa del Mundo y yo no me la creo”, dijo ‘Jimmy’ Lozano en sus declaraciones.

“En el último proceso que fue de Diego Cocca, un Final Four que desafortunadamente no salen las cosas como él esperaba y mira las consecuencias”, dijo Lozano para recordar los motivos por los que salió su antecesor Diego Cocca, quien apenas y pudo dirigir unos cuantos partidos con el Tri.

La selección de México formará parte del Grupo B en la Copa América contra las selecciones de Ecuador, Venezuela y Jamaica; previamente el propio Lozano resaltó que este era un grupo bastante competitivo debido a que todos los equipos estaban atravesando un gran momento deportivo y tenía que armar una estrategia ganadora para poder avanzar de ronda. Recordemos que la Copa América 2024 se llevará a cabo en Estados Unidos del 20 de junio al 14 de julio de 2024.

Lozano no hace caso a críticos

Jaime Lozano también fue cuestionado sobre la gran cantidad de críticas que ha recibido en el último año y destacó que a pesar de todo este rechazo por muchos aficionados hará todo lo posible para demostrar que tiene las cualidades necesarias para estar al mando del equipo.

“Seguramente no soy el idóneo para mucha gente, incluido tú como bien lo dices, pero hay muchos ejemplos de que no necesitan tener gran experiencia como Javier Aguirre. Le tocó porque vivía un buen momento en su equipo, porque las cosas no iban bien, le tocó muy joven y creo que hizo un gran Mundial. Para mí un técnico que tenga mucha experiencia no me determina que va a ser un gran papel”, resaltó.

“Otra cosa importante en selección nacional, no es lo mismo dirigir un club, eso lo tengo muy claro porque yo aprendí mucho y a lo mejor si yo llegara sin un proceso Sub-23 te diría me está costando mucho más de lo que esperaba, porque entendí muchas cosas en esos en esos dos años y medio con la Sub-23 de cómo tenía que entrenarse una selección nacional, porque no hay tiempo de nada”, concluyó Jaime Lozano.

