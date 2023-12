“Estaba enfocado en regresar”: José Juan Macías analiza su retorno a las canchas

El jugador y estrella de las Chivas Rayadas de Guadalajara, José Juan Macías, logró volver a las canchas luego de 16 meses en los que no pudo ver acción por una lesión que lo afectó gravemente y que lo alejó del esquema de juego del director técnico Veljko Paunovic para poder recuperarse por completo.

Luego de participar en el juego que disputó el Rebaño Sagrado ante los Pumas de la UNAM por su pase a las semifinales del torneo en el que terminaron perdiendo 3-0, la estrella de la organización azteca se mostró contenta de volver a pisar un acampo de fútbol al asegurar que trabajó mucho para poder volver a ver acción y así ayudar a su equipo en cada partido.

“No se me salieron las lágrimas al entrar de cambio porque íbamos perdiendo, momento muy nostálgico y al cuerpo técnico agradecerle que me dio la oportunidad porque ya íbamos 3-0, dije ‘híjole igual y ya no me toca, ya no me quieren arriesgar’, me sentí muy bien, estamos de vuelta con todo”, dijo JJ Macías, según TUDN.

Estas declaraciones las realizó Macías a los diversos medios de comunicación luego de asistir este lunes a un evento que se realizó en la ciudad de Guadalajara; asimismo resaltó que logró adelantarse un par de meses a su regreso tras sufrir una ruptura de ligamento en su rodilla gracias al intenso trabajo de preparación que realizó junto a los trainers del equipo blanquirojo.

“Mi regreso estaba estipulado para febrero del siguiente año y confié en Dios, puse mi máxima disciplina, pude jugar contra Pumas y en lo especial fue muy bonito para mí, más allá del resultado, ahí podemos demostrar que estoy enfocado para la afición y Chivas”, agregó el delantero de las Chivas.

Para finalizar, José Juan Macías aseguró que se encuentra en una increíble condición física e incluso la catalogó como la mejor etapa de su carrera, por lo que se encuentra más que preparado para poder ayudar a Chivas de Guadalajara a conquistar el título de campeón para el venidero torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

“Era un mes, un mes menos, hay ansiedad porque quiero jugar, pero ya después de tantos meses, 16 que pasaron, uno más, uno menos, no cambia. Estaba enfocado en regresar en mi mejor forma posible, estoy en mi mejor estado físico desde que soy futbolista profesional, imagínate después de tanto tiempo fuerte y con un amor y ganas de volver a jugar, de volver a meter un gol enorme”, concluyó.

