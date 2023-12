Trump rectifica y dice que “era broma” su declaración de que será un dictador por un día

El expresidente Donald Trump rectificó el lunes sus dichos de que será un “dictador” el primer día de su eventual segundo mandato. En un mensaje en el que atacó a un periodista del New York Times por la cobertura de esas declaraciones, dijo que se trataba de una “broma”.

“El escritor de noticias falsas Peter ‘Obama’ Baker del fallido New York Times… cuyo reclamo a la fama es que ‘nunca escribirá nada bueno sobre el GRAN trabajo que hizo el presidente Trump’, acaba de escribir, en una importante portada cuento, que quiero ser dictador”, escribió el exmandatario en su red Truth Social.

Y continuó: “pero no menciona que lo dijo en tono de broma, y ​​lo completó con ‘pero sólo por un día, porque voy a cerrar la Frontera, y TALADRO, TALADRO, TALADRO, ¡Una actitud y un significado muy diferentes!”.

Trump redobló la apuesta

Esta es la primera vez que el candidato republicano calma las aguas después de haber hecho las declaraciones: “Quiero cerrar la frontera y quiero perforar (para extraer petróleo)”, dijo. “Después de eso, ya no seré un dictador, ¿vale?”, agregó el candidato republicano.

Días después, Trump redobló la apuesta:

“El New York Times dijo que quiero ser un dictador. Yo no dije eso. Dije que quiero ser un dictador por un día”, dijo Trump ante una multitud en un evento organizado por el New York Young Republican Club. Y agregó: “¿Sabes por qué quería ser dictador? Porque quiero un muro. ¿Verdad? Quiero un muro y quiero perforar, perforar, perforar”.

Ante eso, distintos líderes políticos salieron para rechazar las declaraciones del expresidente Trump.

El exvicepresidente Al Gore ledijo a Jake Tapper, de CNN: “El otro día vi que prometió ser un dictador desde el primer día. Y uno se pregunta qué hará falta para que la gente le crea cuando nos dice lo que es”. Argumentó que Trump es “una amenaza” para la democracia.

Por su parte, el senador y excandidato presidencial republicano, Mitt Romney, se refirió a los comentarios de Trump el domingo, refiriéndose a él como una “máquina humana de bolas de chicle”.

“Donald Trump es una especie de máquina humana de bolas de chicle, lo que significa que un pensamiento o una noción entra y sale de su boca. No hay muchos filtros que se apliquen”, dijo.

