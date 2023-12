Anuel AA se va de nuevo en contra de Arcángel: “Se creía malo cuando andaba conmigo”

El cantante Anuel AA, en varias historias de su cuenta de Instagram, se tomó el tiempo para criticar a Arcángel, hecho que se viene registrando porque presuntamente la expareja sentimental de Karol G le tendría envidia a Bad Bunny.

Por ello, el intérprete de ‘Ley seca’ aprovechó de enviarle varios mensajes, pero primero decidió cambiar su imagen de perfil de la red social de la camarita, donde todos se ven como una caricatura mientras él luce esposado y a su lado aparece Bad Bunny y Arcángel (con un uniforme del FBI).

Anuel AA colgó varias historias el pasado martes haciendo referencia a Arcángel. / Instagram: @anuel.

“Mírate ahí Arcángel, sacando el dedo del gatillo, el que usas pa’ meterte por c*** y pa’ señalar chotiando (delatando). Será que nunca en tu vida has agarrao’ una pistola, pero mírenlo, sacando el dedo del gatillo porque sabe que está al lado del diablo. Se creía malo cuando andaba conmigo. Tú eres chota (soplón) (…) Yo siempre he andado con diablos y he sido uno, y ni tú, ni los tuyos, nunca han tenido, ni van a tener los cojones de tener los problemas que he tenido”, escribió en una de las historias.

El puertorriqueño Anuel AA no perdió la oportunidad de responderle a Arcángel. / Instagram: @anuel.

“Cabr*n, Arcángel, tienes un cuartel rodante al frente de tu casa o eso es un retén? (…) aquí nadie tiene miedo de irse preso por romperte la cara, yo ya he hecho tiempo estúpido, yo no lo tengo miedo a la prisión!!!, eso es ustedes!!!, a ti sí que no te va a salvar ni los policías”, añadió la expareja de Yailin ‘la más viral’.

Cuando muchos pensaban que había sido suficiente, pues Anuel AA se fue con todo. / Instagram: @anuel.

Arcángel estaría planeando otra canción contra Anuel AA

“Ahhh vamos pal’ estudio mañana otra vez!, déjame sacar el Anastazios special a ver si es verdad (…) El OG tiene sus papeles ready en mano pa’ enseñártelos!!, otro ejemplo más de que tu lengua y tu boca son tus peores enemigos. Ves porque te digo que eres un tipo bruto, cabr*n”, escribió en las redes sociales.

