Anuel AA envía un mensaje a quienes aseguran que su novia es transexual

El cantante Anuel AA ha decidido romper el silencio y responder de manera contundente a los rumores que sugieren que su nueva novia, Laury Saavedra, es transexual. El reggaetonero de 31 años dejó claro que no le importa lo que se diga de él y de su pareja, y afirmó que está encantado con ella.

En sus historias de Instagram, Anuel escribió: “Tú estás rica mi amor, a ti nadie te quita el brillo”. Con esta declaración, el intérprete de ‘Ley seca’ dejó en claro que no se preocupa por los comentarios negativos y que está orgulloso de su nueva relación sentimental, la cual había estado manteniendo en secreto durante los últimos meses.

Recordemos que fue el 28 de noviembre cuando Anuel AA regresó a las redes sociales después de una crisis de salud que lo llevó a estar al borde de la muerte, según un comunicado que compartió el 8 de octubre del año en curso. Desde entonces, el reggaetonero ha demostrado que está disfrutando de la vida y de la compañía de su pareja.

Aunque Anuel no proporcionó más detalles sobre su relación con la venezolana, su respuesta enfática deja en claro que no permitirá que los rumores afecten su felicidad actual. Además, no hizo énfasis en la sexualidad de ella debido a que eso es algo personal y que cada individuo tiene derecho a decidir con quién quiere estar y cómo quiere llevar su vida.

“Parece travestí la pobre supuesta mujer y no es agraciada”, “Lo importante es que hay salud”, “Si a él le gusta el garrote, el problema es de él”, “OMG, pero qué es eso?”, “Ella es bella, no denigren su propia generación mujeres eso no está bien”, “A él le sabe rica y no tiene distinción”, “Ella es mujer, preocúpense si sus maridos o hijos son trans”, “Él dice claro que está rica, más no está bella y hermosa”, “Ya quisieran muchas ser ella, dejen su odio y envidia”, “Está de moda entre este tipo de personajes buscar trans… De vez en cuando se dan la vueltica también y muerden almohada”, “Es feísima”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

