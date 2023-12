Julián Gil reveló el motivo que le impidió llevar al altar a Valeria Marín este 2023, ¿se casarán?

El actor Julián Gil el 8 de diciembre de 2022 decidió tomar una determinación que le cambiaría la vida y es que le pidió matrimonio a su pareja Valeria Marín, y para aquel entonces se encontraban en Qatar por el mundial de fútbol que se estaba desarrollando. Sin embargo, muchos llegaron a pensar que la ceremonia la harían rápidamente, pero no fue el caso.

Pero, ¿qué ha pasado con el compromiso que ambos decidieron asumir? El argentino recientemente ofreció una entrevista al programa ‘Ventaneando’, donde explicó que: “Valeria (Marín) ha sido una persona que ha llegado a mi vida a regalarme y a enseñarme muchísimas cosas. Ya la comprometí”.

Valeria Marín y Julián Gil han demostrado que son una pareja bastante estable. / Foto: Mezcalent.

“Quizás el año que viene nos casemos. Nos queríamos casar a principios del 2024, pero con el nacimiento de Oliver (mi nieto, lo pospusimos). Entonces, queremos esperar a que Nicole esté bien porque, obviamente, no me puedo casar sin que mis hijos, en este caso Nicole, que Juliancito, que mi familia, y en este caso, que va a ser mi nieto, estén ahí”, agregó el galán de telenovelas.

Gil aclaró que su prometida fue bastante receptiva ante la solicitud: “Hablé con Vale y me dijo ‘sí, sí, esperamos’. Pero, de todas maneras, estamos casi casados. Lo que falta es la fiesta y firmar un papel porque la verdad es que somos un matrimonio”, mencionó en ‘Ventaneando’.

Valeria Marín ha estado junto a Julián Gil en momentos complicados. / Foto: Mezcalent.

Julián Gil habla de su más reciente operación

Julián Gil, reconocido actor y presentador de televisión, recientemente habló sobre su última intervención quirúrgica debido a un nuevo diagnóstico de cáncer de piel.

“Me hice la operación rápido. Y buen, es algo con lo que voy a tener que vivir. Voy a tener que estar revisándome cada cuatro o cinco meses, que no vuelva a salir en algún lado. Me siento saludable, me siento fuerte y con muchas ganas de vivir”, dijo la expareja sentimental de Marjorie de Sousa.

Julián Gil hizo un llamado de atención para que las personas eviten este tipo de diagnóstico. / Foto: Mezcalent.

El artista reveló que ha tenido una batalla constante contra esta enfermedad a lo largo de su vida, habiendo sido diagnosticado y tratado en varias ocasiones en el pasado. “Esta es la consecuencia de abusar del sol y de tomar sol sin protección“, explicó al mencionado programa televisivo.

Sigue leyendo:

· Valeria Marín responde si sigue su relación con Julián Gil tras polémica foto con Marie Claire Harp

· Marie Claire Harp tras polémica con Julián Gil y Valeria Marín: “Tenemos una relación abierta”

· Julián Gil da una lamentable noticia y pide cuidarse tras el problema que enfrenta: “Volvió el cáncer”