Valeria Marín responde si sigue su relación con Julián Gil tras polémica foto con Marie Claire Harp

Desde hace tiempo, la periodista deportiva Valeria Marín, de 33 años, sostiene una relación sentimental con el actor Julián Gil, de 53. La pareja hasta la fecha ha sabido mantener un vínculo amoroso bastante sólido en medio del mundo del entretenimiento, tomando en consideración que fue en diciembre de 2022 cuando él le pidió que se convirtiera en su esposa.

La venezolana Marie Claire Harp posó junto a Julián y en la publicación también etiquetó a Valeria. Sin embargo, los internautas han mostrado su descontento tras ver a la modelo profesional tan cerca de un hombre que a futuro se casará.

El actor Julián Gil y la periodista Valeria Marín sostienen una relación amorosa. / Foto: Mezcalent.

Una usuaria le preguntó a Marín: “No te molestó que Julián anduviera de tequilas con Marie Claire?”.

“Jajaja cero. Fue un evento. Jajajaja me da risa como quieren buscarle ‘algo’ a las cosas para vender o ganar likes. Peri si ya hay ruido aprovecho y los invitamos a que nos acompañen mañana en RD. Ahí vamos a estar muy juntitos todos jajajajajaja”, respondió Valeria.

La periodista Valeria Marín respondió que sigue con Julián Gil. / Foto Instagram: @valmarin_r.

Posteriormente, colgó un video donde se muestra acostada en su cama acompañada de la expareja de Marjorie de Sousa, y volvió a confirmar que siguen juntos como pareja sentimental.

¿Qué ocurrió con Julián Gil y Marie Claire Harp?

La presentadora de televisión Marie Claire Harp en días pasados llegó a compartir una foto junto al actor Julián Gil, donde ambos están disfrutando de un evento. Por ello, escribió en la publicación: “Nos vinimos por unos tequilas! @tequilaherraduramx gracias por esta increíble invitación! Con mi querido amigo @juliangil y @valmarin_r”.

La periodista Valeria Marín comentó la foto y video donde fue etiquetada: “En la fiesta a la distancia!!!!! Un tequilita a mi salud”.

“¿Que ese men no tiene novia?”, “La gente preocupada, a ese no le quedarían más ganas de andar con una venezolana”, “La verdad no se ven bien esta foto (lenguaje corporal que tienes que andar recargada en la pierna de Julián)”, “Ahora sí que bonita pareja”, “Después sale denunciando que la acosan”, “Si a mi me dieron celos no quiero pensar lo que sintió su prometida, solo aléjate un poco mujer”, “Si sufren por maridos ajenos, vayan a cuidar a sus bagres”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

