Kate del Castillo revela la razón que la llevó a no querer seguir siendo la esposa de Aarón Díaz

Kate del Castillo, la reconocida actriz mexicana, hace poco volvió a recordar lo que fue su matrimonio con Aarón Díaz en una reciente entrevista que le hizo el presentador Yordi Rosado en su canal de su YouTube. La pareja se casó en 2009 y su relación fue muy seguida por los medios de comunicación.

Del Castillo habló sobre lo que fue su unión con Díaz y cómo llegó a influir en su vida. Aunque la pareja se separó en 2011, la actriz señaló que su matrimonio fue una experiencia importante y significativa para ella.

Kate del Castillo junto a su padre y Aarón Díaz. / Foto: Mezcalent.

“Aarón es un chico que es puro amor, puro cariño y simplemente no era para mí. Me casé muy presionada, ahí si no me quería casar, solamente lo hice por darle gusto a su familia, a la mía, a él mismo”, le comenzó diciendo al mexicano.

La actriz recordó que su relación con Díaz fue muy apasionada y que compartían muchas cosas en común. Sin embargo, también admitió que tenían diferencias y que esas diferencias finalmente los llevaron a separarse. “Yo siempre digo que es bótox para el cuerpo, una juventud, alguien sexualmente activo, es muy atractivo”.

Aarón Díaz y Kate del Castillo en la alfombra verde del Latin Grammy 2009. / Foto: Mezcalent.

“Él quería tener hijos y yo ya sabía que no quería tener hijos y fue así de: ‘¿qué parte no entendiste cuando andábamos?'”, fue el punto focal que llevó a acabar con dicha unión.

La protagonista de ‘La Reina del Sur’ señaló que pese a la separación mantiene una buena relación con Díaz y que siempre lo considerará una persona especial en su vida. Además, afirmó que guardará siempre buenos recuerdos de su matrimonio y que aprendió mucho de esa experiencia.

“Él es un gran padre, moría por tener hijos y yo no le voy a quitar eso a nadie, por eso soy de frente”, explicó.

El mexicano Aarón Díaz en Puerto Vallarta junto a Kate del Castillo en 2009. / Foto: Mezcalent.

Kate del Castillo habla su corazón actualmente

Actualmente, Kate del Castillo se encuentra enfocada en su carrera como actriz y continúa participando en proyectos tanto en México como en Hollywood. La actriz ha logrado consolidarse como una figura importante en la industria del entretenimiento y sigue trabajando en diversos proyectos cinematográficos y televisivos.

“Estoy muy feliz, estoy de una manera diferente, enamorada y tranquila. Creo que todas las veces anteriores que me enamoré no estaba tranquila, estaba siempre esperando algo o intranquila de que yo no estaba lo suficiente. Eso te mantiene en una cuerdita floja que siempre es incómoda”, dijo Kate.

Kate del Castillo explicó que se siente tranquila en su nueva relación. / Foto: Mezcalent.

“Por primera vez me siento que soy yo cien por ciento, que estoy con alguien que quiere estar conmigo y yo estoy con él porque quiero estar con él. Todo fluye, todo es fácil. Si es para toda la vida qué increíble, ya no estoy esperando más”, finalizó diciendo de su vida sentimental.

