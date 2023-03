Kate del Castillo a sus 50 años se roba las miradas de sus fanáticos tras las aberturas de su vestido

La actriz Kate del Castillo ha demostrado que le gusta compartir contenido audiovisual en Instagram para así sentirse mucho más cercana a sus casi 10 millones de seguidores con los que cuenta en la plataforma. Por ello, una foto del pasado no solamente le trajo recuerdos a ella, también a sus fanáticos tras su participación en una serie.

La postal superó los 84 mil ‘Me gusta’ en la mencionada aplicación, pues sus seguidores quedaron sorprendidos por su apariencia física de hace algún tiempo, pues del Castillo luce completamente rubia, hecho que hizo a muchos mencionarle lo bien que se ve de esa manera.

La mexicana además lució un vestido color turquesa que la hizo destacar sus atributos, al tiempo que las aberturas hicieron relucir sus piernones. Pese a que la imagen tiene algún tiempo de haber sido tomada, ella ha demostrado que con 50 años aún se sigue conservando.

A su vez, los comentarios en la publicación no se hicieron esperar debido a que más de mil usuarios de la red social de la camarita se tomaron el tiempo para hablar sobre el más reciente contenido compartido, pues muchos de ellos coincidieron en destacar el trabajo actoral que realiza.

Además, la mexicana recibió muchos halagos por la postal que subió, al tiempo que varios de ellos resaltaron el look que para aquel momento lució y es que se ve muy distinta a su apariencia actual. Por ello, aprovecharon de hablar del personaje que ella interpretó en la serie ‘Armas de mujer’.

“Mi look favorito, te amo chiquitina bebé”, “Ángela me encantó esa serie! Deberían hacer la segunda temporada”, “Me encanta ese rubio, te queda estupendo”, “Oye pero qué regia, divina”, “Me encantó”, “Guapísima”, “Kate espectacular me encantas, te admiro mucho, Dios te bendiga”, “La serie armas de mujer es genial. Deberías trabajar más en más series de comedia”, “Divina, preciosa, espectacular”, “Guapa”, “Poderosa”, “Hay tres cosas importantes en una mujer: ser inteligente, hermosa e interesante, usted tiene las tres virtudes bien puestas”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post de Instagram.

Sigue leyendo:

· Kate del Castillo gritó tras llevarse un susto en un restaurante y terminó bailando

· Kate del Castillo es criticada por su apariencia física y aseguran que parece estar “desnutrida”

· Kate del Castillo se roba los suspiros en Instagram tras el look más reciente compartido