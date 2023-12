Tekashi 6ix9ine niega que golpea a Yailin La Más Viral y dice que fue ella quien lo maltrató

Daniel Hernández, rapero estadounidense conocido como Tekashi 6ix9ine, publicó unos mensajes en Instagram para defenderse de las acusaciones de maltrato que hizo en su contra su novia, Yalin La Más Viral, en una llamada telefónica con el locutor Alofoke.

Luego del escándalo que se generó en la noche de este 14 de diciembre, el intérprete de ‘Pa Ti’ compartió unos videos y acusaciones para asegurar que la dominicana fue quien lo golpeó y que necesita ayuda.

En sus historias, el famoso subió unos videos de una discusión que tuvo con su pareja, pero también mostró cómo se la llevaron arrestada, presuntamente porque lo agredió.

“Para toda la gente que está hablando mierda, esto es Estados Unidos de América, los hombres, aquí si le pegan a una mujer van para la cárcel. No hablen, solo miren, faranduleros. A la que se llevan es a Yai, eso dice todo”, dijo.

Luego compartió unas imágenes en las que se ve a la dominicana reclamarle porque estaba viendo a una mujer. Ante esto, Tekashi decía: “Mira cómo te pones”.

Polémica con Tekashi 6ix9ine y Yailin La Más Viral

En otro video, el artista afirmó: “Yailin necesita mucha ayuda, la amo con el corazón entero, pero ya no puedo quedar como el malo siempre”.

El rapero subió un video en el que se ve cómo su pareja le tumba el teléfono en medio de las diferencias que tuvieron.

Pero el americano de raíces mexicanas también cargó contra Alofoke por haber difundido un audio de la joven en el que le pedía ayuda porque presuntamente había sido golpeada por su pareja.

“Alofoke, Santiago Matías, eres un rastrero, cobarde, todo este tiempo me he quedado en silencio para proteger a Yailin, algo que tú nunca harás, sonidista. Todo para ti es redes, números, vistas, qué basura de persona. Yailin necesita ayuda y tú te aprovechas de eso. Rápido que la pusiste a hablar en vivo llorando, un amigo no hace eso”, escribió.

Toda esta situación ha causado revuelo en las redes sociales, ya que muchos consideran que Yailin La Más Viral tiene tiempo siendo supuestamente maltratada, pero estaba amenazada y por eso no denunciaba la situación.

Sin embargo, este miércoles circuló una foto en la que se le veía con varios golpes en el rostro y, aunque salió a desmentir que había sido maltratada, las recientes pruebas han restado fuerza a su versión.

