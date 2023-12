Alemania: urge transición en la industria automovilística hacia más movilidad eléctrica

De acuerdo con la Oficina Federal de Vehículos a Motor (BKA, por sus siglas en alemán), la cuota de mercado de automóviles eléctricos en Alemania ha crecido considerablemente, pero aún no es muy grande.

Hace diez años, representaba el 0,02 por ciento de todos los automóviles. Hoy día, ha aumentado a un 2,08 por ciento. Así, uno de cada 50 vehículos es eléctrico.

¿Está la industria automotriz alemana, un importante pilar de la industria nacional, preparada para enfrentar los retos de los nuevos tiempos?

“La carrera ya está decidida”

En opinión de Ferdinand Dudenhöffer, exprofesor de economía automotriz en la Universidad Duisburg-Essen, la cuota de mercado de automóviles eléctricos disminuirá el próximo año en Alemania. A nivel internacional, las perspectivas tampoco son “eufóricas”, asegura, y agrega que solo China seguirá adelante a toda velocidad, lo cual beneficiará enormemente a la industria automotriz nacional.

Por su parte, Stefan Bratzel, director del Centro de Gestión Automotriz (CAM), en la ciudad germana de Bergisch-Gladbach, cree que “la carrera por la movilidad eléctrica en Alemania, Europa y China ya está decidida”.

Asimismo, en su opinión, las metas declaradas por el gobierno en Berlín son demasiado ambiciosas: “No se alcanzarán”. Hasta 2030, el gobierno planea que unos 15 millones de autos eléctricos circulen por Alemania.

China dominará el mercado internacional

Según el director de CAM, en comparación con Tesla o algunos fabricantes chinos, los alemanes comenzaron demasiado tarde con la producción de vehículos eléctricos y no asumieron el reto con el enfoque necesario.

Si bien se pueden observar avances en la técnica de baterías, Alemania “primero deberá alcanzar a los chinos y a Tesla“, dice a DW.

Ferdinand Dudenhöffer explica que, hoy día, las inversiones se hacen en China. Alemania, por su parte, no avanza, agrega. Después de 2025, China dominará el mercado mundial de los automóviles eléctricos, cree.

Dependencia de China

El 30 de noviembre, los fabricantes germanos BMW y Mercedes-Benz anunciaron que construirán conjuntamente en China una red de estaciones de recarga rápida para autos eléctricos. Dudenhöffer señala que esta inversión no vale la pena en Alemania, pero sí en China, donde la cuota de mercado de este tipo de vehículos es de casi un 40 por ciento.

Szefan Bratzel advierte que, durante algunos años, Alemania dependerá de China, sobre todo respecto de la producción de células de batería.

Al respecto, Dudenhöffer dice a DW que el desarrollo de baterías en Alemania avanza más lento, por lo que la producción es externalizada a Europa del Este, donde la energía es más barata.

Disminución de la producción

La baja demanda de autos eléctricos en tierras germanas ha obligado a fabricantes como VW a pausar la producción. Por su parte, el proveedor Bosch tendrá que eliminar unos 1.500 empleos.

No obstante, según Ferdinand Dudenhöffer, en términos generales las perspectivas para la movilidad eléctrica desde el punto de vista de los clientes no son malas en Alemania. En China, actualmente ya existen baterías con un alcance de 1.000 kilómetros. Después de 2027 o 2028, el alcance ya no será el problema, sostiene el experto. Asimismo, bajarán los precios con las baterías de estado sólido.

Por su parte, la Oficina Federal de Vehículos a Motor estima que el primero de enero de 2030, cerca de diez millones de autos eléctricos podrían circular en Alemania. No obstante, los encargados de las estadísticas no pueden predecir cuántos de estos vehículos serán de fabricación germana.

(vt/ers)