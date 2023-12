Hijo de Eva Longoria es su maestro de español

A pesar de estar casada con un mexicano desde hace siete años y ser defensora de la comunidad latina, Eva Longoria confiesa que todavía existen cosas que le cuestan trabajo a la hora de hablar español, pero por suerte tiene al cómplice perfecto para solucionarlas.

En conferencia de prensa para la promoción de su película “Flamin Hot”, la actriz reveló que su pequeño Santiago es quien le ha dado grandes lecciones del idioma y bromeó al asegurar que el nene de 5 años es chilango al igual que su esposo, José Bastón.

“Me encanta hablar en español, me encanta tratar y si cometo un error me da igual, porque me entiendes qué quiero decir. Mi hijo siempre está corrigiendo mi español, es mi mini maestro. Siempre que digo una palabra mal, él me dice: ‘Mamá, esa no es la palabra’, él sí lo habla perfectamente'”, dijo Eva.

Para finalizar, la protagonista de la serie “Desperate Housewives” aseguró que el amor que siente por México no es sólo por su matrimonio, sino porque desde que era chica sus padres le inculcaron todos los aspectos de la cultura del país.

Más revelaciones de Eva Longoria

Aunque ya lleva seis años casada con José Bastón y juntos procrearon un hijo, Eva Longoria reconoce que sus relaciones pasadas fracasaron debido a que era sumamente insegura de sí misma y quería tener el control todo el tiempo.

La actriz habló de todo esto en el podcast “Conexiones”, la actriz se sinceró y reveló que los celos la hacían perder el control, hasta llegar el punto en el que sus parejas, Tyler Christophery Tony Parker, acabaron con sus respectivas relaciones amorosas.

“Recuerdo estar celosa y sentir que mi estómago estaba al revés, los celos arruinaron mis matrimonios pasados. Es el peor sentimiento. ¿Por qué alguien lo querría? El poder encontrar el amor a los 40 me hizo reconsiderar muchas cosas y pensar que solamente quiero disfrutar de la vida junto a mi marido“, dijo Eva.

Para finalizar, la protagonista de la serie “Desperate Housewives” aseguró que ninguno de sus matrimonios previos le dio la iniciativa de tener hijos sólo porque sí y fue hasta que se casó con Bastón que decidió que era tiempo de convertirse en mamá.

