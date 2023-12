¿A cuánto asciende la fortuna de Eva Longoria?

Desde su debut en diversos programas de televisión hasta su reconocimiento internacional gracias a Desperate Housewives, Eva Longoria se ha consagrado como una de las actrices latinas de mayor proyección y autoridad en la actualidad.

Y es que además de desempeñarse como actriz, la nacida en Texas, pero de ascendencia mexicana y española, también ha logrado el éxito a través de su rol como directora y productora de cine y televisión además de consagrarse como una empresaria de “gran colmillo”.

Todo lo anterior, nos lleva a preguntarnos ¿a cuánto asciende la fortuna de la intérprete de The Young and the Restless? De acuerdo con el sitio especializado Celebrity Net Worth, Eva Longoria tendría una fortuna aproximada de entre $75 y $80 millones de dólares. Esta enorme cifra la coloca a la altura de otras grandes estrellas del espectáculo como la cantante Taylor Swift.

Eva Longoria cuenta con restaurantes, equipos de futbol, inmobiliarias, entre otros. Crédito: AFP / Getty Images

Los negocios de Eva Longoria

Para obtener la enorme fortuna que hoy disfruta, Longoria ha realizado un gran número de labores y esfuerzos para consagrarse como una de las mujeres más representativas de la cultura latina en la actualidad. A partir de su éxito como actriz, en donde llegó a cobrar hasta $400,000 dólares por cada capítulo de Desperate Housewives, la actriz comenzó a desarrollarse como productora, al grado de estar detrás del éxito de grandes franquicias como John Wick, Devious Maids, entre otras.

A la par, Longoria ha desarrollado una fructífera carrera como modelo de marcas como Marie Claire, Vogue, Maxim, entre otras. Asimismo, ha sido embajadora de grandes compañías como Microsoft, Heineken, entre otras. Aunado a lo anterior, lanzó su propia marca de ropa a través de su sitio web.

Si todo lo anterior no fuera suficiente, Eva también ha invertido en el mundo de los deportes al grado de ser propietaria conjunta de equipos de fútbol. Su “gran ojo” en los negocios también le ha permitido ser dueña de diversos restaurantes así como autora de un libro de cocina.

Los otros negocios de Longoria

Como la gran actriz que es, Eva Longoria también se ha desarrollado como una excelente negociadora de inmuebles. Y es que luego de comprar diversas propiedades, la empresaria ha realizado diversas acciones para venderlas a un precio mayor y obtener más beneficios.

Eva Longoria cuenta con una fortuna de $80 millones de dólares. Crédito: AFP / Getty Images

En la actualidad, la productora cuenta con propiedades en algunas de las zonas más exclusivas de Los Ángeles como Zuma Beach, en donde ostenta una mansión de más de $3 millones de dólares. De igual manera, tiene el título de propiedad de una enorme casa en Marbella, España.

Cabe resaltar que la empresaria latina también debutó hace apenas unos meses como directora a través de la cinta Flamin Hot, la cual narra la vida de Richard Montañez, considerado el inventor de los Flamin’ Hot Cheetos. La cinta, que forma parte del catálogo de Disney+, fue proyectada en la Casa Blanca en una función en donde asistió el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

