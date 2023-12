Mujer muere al caer de edificio de lujo cerca de residencia del alcalde de Nueva York

Una mujer de 35 años murió anoche poco después de ser encontrada en la acera de un lujoso rascacielos del Upper East Side con heridas consistentes con una caída , dijo la policía de Nueva York.

La mujer fue descubierta alrededor de las 6:45 p.m. del jueves afuera de The Brittany, un lujoso edificio de apartamentos en la esquina de York Avenue y East 92nd St, a pocas cuadras de Gracie Mansion, residencia oficial del alcalde de Nueva York.

Sus lesiones eran indicativas de una caída desde una “superficie elevada”, dijo la policía. La llevaron de urgencia al hospital NewYork-Presbyterian/Weill Cornell en estado crítico, pero luego sucumbió a sus heridas.

The Brittany es un lujoso edificio de apartamentos que se destaca por sus “increíbles vistas panorámicas del agua” de los ríos East y Harlem, reportó New York Post. No está claro si la víctima vivía allí o estaba de visita. Su nombre no fue revelado y la investigación está abierta para determinar si su muerte fue accidental, voluntaria o provocada por otra persona.

En un caso similar, a fines de octubre un hombre saltó al vacío desde el ático del Gotham Hotel en el Distrito Joyero de Midtown Manhattan (NYC), al lado del Consulado de Colombia.

Este verano, varios días después de que un cadáver fuese hallado tras caer desde el techo del lujoso hotel “Mandarin Oriental” frente al Central Park de Nueva York, fue identificado como un adolescente de 17 años que su familia había reportado desaparecido en Nueva Jersey.

En mayo una joven turista de 20 años murió al caer al vacío desde hotel en Midtown tras pelear con su novio frente a su bebé.

Busque ayuda