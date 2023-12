“No jugar es frustrante para todo jugador”: Keylor Navas reprocha la falta de minutos en el PSG

En 2014 Keylor Navas llegaba al Real Madrid desde Levante luego de la excelente actuación que había hecho con Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014. Y a pesar de tener buen rendimiento en el cuadro Blanco y ganar tres Champions League seguidas, en 2018 el equipo español contrata a Thibaut Courtois y la temporada siguiente el tico tuvo que salir de España.

El nuevo destino fue la capital francesa, uniéndose al PSG de Kylian Mbappé en 2019. Dos años después Navas volvería a vivir un episodio similar al de Madrid, pues el cuadro parisino contrató a Gianluigi Donnarumma y relegó al costarricense al banquillo.

En 2022 Navas salió a préstamo al Nottingham Forest donde pudo tener actuaciones destacadas. Sin embargo esta temporada el arquero de 37 años volvió a París, aunque sin suerte, pues sigue sin ver acción en el arco del equipo francés.

Navas no ha tenido regularidad este año en el PSG / Getty Images Crédito: FRANCK FIFE | Getty Images

Esta situación tiene frustrado al veterano arquero, quien hace poco en un live desde su cuenta oficial de Instagram dejó saber su molestia por la falta de minutos en el equipo que dirige actualmente el español Luis Enrique.

“Es difícil, no me puedo quejar porque uno es privilegiado, pero a nivel futbolístico es difícil, uno trata de llevarlo lo mejor posible, de esforzarse y trabajar. No jugar es frustrante para todo jugador“, analizó Keylor Navas sobre su falta de minutos.

A pesar de sus 37 años, Keylor aún se siente con ganas de dar mucho más en el equipo. Por eso su frustración, además es una situación que por lo pronto no parece cambiar, pues el tico tiene contrato con la entidad parisina hasta junio de 2024.

“Yo no sé, solo Dios sabe el futuro, tengo contrato todavía con el Paris, quiero estar al 100% para pelear un puesto, pero ojalá donde Dios me quiera poner quiero jugar, quiero sentirme futbolista, siento que tengo mucho para dar y eso es lo más importante el tener las ganas de seguir luchando, adonde vaya tengo la mentalidad de ir a ganarme un puesto”, comentó el campeón de tres Champions League.

Entre Ligue 1 de Francia y Champions League, el PSG ha jugado 21 encuentros. De los cuales Keylor no ha visto minutos en ninguno de ellos. Solo apareció como titular en dos partidos de Copa Francia. Uno ante Pays de Cassel y el otro ante Chateauroux. Ambas victorias para el equipo de la capital francesa.

Sigue leyendo:

· El costarricense Keylor Navas podría ser compañero de Neymar Jr. en el Al Hilal saudí, según prensa francesa

· Costa Rica recibirá a Panamá en el regreso de la Liga de Naciones de la Concacaf

· Florentino Pérez lo tiene claro con el nuevo Bernabéu: “Marcará un antes y un después en la historia”