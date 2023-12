Xavi Hernández admitió que no piensa en dimitir a pesar de los malos resultados del Barcelona

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, confesó que no ha pensado en dimitir y aseguró que es todo lo contrario, que tiene más implicación que nunca y que no le “frenarán” en su camino al éxito.

“Me gusta el liderazgo y estar en primera fila, tirar del carro y que me critiquen a mí y no a los jugadores. Bienvenida la crítica, ayuda a mejorar y a encontrar soluciones, doy más de mí todavía. No pararé y no me frenará nadie, no he pensado en irme sino que tengo más implicación. No quiero fallar al club de mi vida“, aseguró en rueda de prensa.

Xavi cree que no se debe hacer una valoración hasta final de temporada y por ello lamenta que en diciembre se hable o se comente su posible salida. “Cuando termine la temporada haces reset y dices, ¿dónde estamos? Ves si se ha ganado algo o nada… Pero estoy muy ilusionado, creo que podemos hacer una gran temporada y está todo en juego. Es momento de ser coherente, estar calmado, coger confianza”, apeló.

“Creo más que nunca en el proyecto y en los jugadores, tenemos una unión fantástica con el presidente, con Deco, con Yuste… Y tengo muy buena relación con el presidente. Es momento de confianza, de trabajar más si cabe, de creer en lo que estamos haciendo, se han hecho cosas bien e insisto en que estamos a mitad de camino de hacer un gran Barça”, reiteró.

📣 Xavi: "El club necesita estabilidad. Somos un proyecto ganador. Somos los vigentes campeones de Liga y de Supercopa." pic.twitter.com/WYv54hrgIE — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 15, 2023

“Si nos hubieran eliminado de la Champions habría entendido todo este ruido, pero estamos en el camino de LaLiga, claro que tenemos que mejorar pero estamos en la lucha por las de cuatro competiciones” manifestó, repitiendo su sorpresa por ver que se pueda cuestionar su continuidad en el banquillo dependiendo de lo que pueda pasar en Valencia. “Hace un mes me decíais si iba a ser el Ferguson del Barça y ahora esto… Vamos, es que no tiene explicación”.

“Se está repitiendo el mismo patrón del año pasado. En octubre se quería quemar todo y acabamos ganando dos títulos”, repitió, rechazando que se vea cuestionado por la hinchada. “Yo lo que veo es que corean mi nombre en Montjuïc y la gente me anima por la calle. No sé la razón por la que es desde otro ámbito, desde este entorno, que debería ser más positivo, que se considera todo tan mal” explicó.

“Las derrotas contra Madrid y Girona nos están afectando y pesan, pero hay tiempo para solucionarlo. Tenemos que recuperar puntos como sea. Tenemos ahora un rival muy complicado, Baraja está haciendo un trabajo extraordinario. Llevan ahora 1 punto de 12 y ha bajado el nivel pero en Mestalla siempre aprietan. Es difícil, es una final para nosotros”, reiteró.

Eso sí, en caso de derrota, cree que LaLiga quedaría en peor situación que ahora pero sin ser nada decisivo. “Decir adiós a LaLiga no, pero si perdemos se nos pondría mal. Pero en caso de victoria, quizá recortamos puntos. Tenemos que pensar en positivo. Si perdemos, se nos pondría todavía más difícil y por eso digo que tenemos necesidad de puntos”, concluyó.

