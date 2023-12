Xavi recula sobre el Barcelona: “Cuando digo ‘en construcción’, no digo que necesite tiempo”

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha reculado de las polémicas declaraciones hechas el domingo tras la derrota 2-3 frente al Girona y ha dejado saber que no está justificando los resultados negativos, pero sí considera que el equipo ha venido mejorando y deber seguir haciéndolo.

En el marco del último partido de la fase de grupos de la Champions League contra el Antwerp, el entrenador fue preguntado sobre sus palabras del domingo cuando afirmó que el equipo estaba en “construcción”, a lo que explicó que se malinterpretó lo que dijo.

“Sí, yo cuando digo eso, digo que tenemos que mejorar cosas. Ha habido cambios este año, jugadores muy jóvenes, nuevos, y lo estamos porque veníamos de 2 años de competir en Europa League; ahora, lo estamos haciendo en Champions. Me refiero a esta construcción, pero, en la misma, lo que tenemos que hacer es ganar, pero, si no hubiéramos ganado una Liga y una Supercopa, igual no estaría aquí de entrenador”.

“Estamos en construcción en cuanto al modelo de juego. Me refiero a esto, a que el equipo tiene que ser mucho más constante para conseguir los retos, que son muy altos. Cuando digo ‘en construcción’, no digo que necesite tiempo, sino que debemos jugar mejor, pero en eso estamos. Hace un mes y poco, lo dije. Creo que estamos en la mitad del camino para hacer un Barça grande”, agregó con la intención de poner fin a dicha controversia.

Xavi Hernández ha generado controversia esta temporada por varias de sus declaraciones sobre los juegos. Crédito: Florencia Tan Jun | Getty Images

En cuanto a la inconsistencia en los últimos juegos, el entrenador catalán puntualizó que los jugadores están descontento por el último partido puesto que considera que dominaron más que el rival, pero no pudieron concretar el trabajo tanto en ofensiva como en defensa.

“De puertas adentro, están ‘tocados’ porque es un partido que dominamos, jugamos mejor que el Girona. Es muy parecido al partido del Madrid en casa, que lo pierdes y haces muchas cosas para ganarlo. No controlamos las áreas, no tenemos la contundencia defensiva que tuvimos contra el Atlético de Madrid y, sobre todo, la efectividad. El vestuario está con ganas de reaccionar. Veníamos de hacer dos partidos buenos y el del Girona también lo fue, pero fallamos en las áreas. Estamos clasificados en la Champions y, a partir de ahí, toca reaccionar”, analizó.

El Barcelona llega a este encuentro contra el Antwerp con 12 puntos y la intención de asegurar el liderato del Grupo H, donde están clasificados pero pueden llevarse una sorpresa en el primer lugar si no ganan y si el Shakhtar Donetsk golea al Porto con quien está empatados en puntos (9).

