Yailin ‘la más viral’ se va a casa con Tekashi 6ix9ine tras ser liberada por agredirlo y amenazarlo

En horas de la tarde comenzaron a surgir varias teorías, hecho que se registró tras darse a conocer que Yailin ‘la más viral’ saldría de prisión porque la fianza había sido cancelada. Sin embargo, las cosas han estado siendo aclaradas.

Santiago Matías, mejor conocido en el mundo del entretenimiento como Alofoke, a través de su perfil de la red social de la camarita explicó que aparentemente él habría transferido $1,000 dólares como parte del acuerdo con las autoridades, aunque Tekashi 6ix9ine dijo que eso no había sido y la dominicana salió de prisión y se fue con él.

“Yai está en casa porque yo fui a sacarla @alofoke. ¿Dónde está tu equipo de abogados? ¿Dónde está la fianza que pagaste? La dejaste sola, hablador, quedaste así. Lo que ella quiera hacer lo va a hacer, pero quedaste como el payaso que eres”, fue el mensaje que él compartió con la imagen que muestra una de las piernas de la dominicana y su zapato.

Tekashi 6ix9ine compartió una foto de Yailin ‘la más viral’ tras haber sido puesta en libertad. / Instagram: @6ix9ine.

El productor discográfico aprovechó para declarar a ‘People en Español’ sobre la captura donde muestra una transferencia: “No te voy a mentir, mandamos el dinero de la fianza y se tomó primero el dinero de él. Pero nosotros tenemos su pasaporte”.

“Qué hablador eres. No mandaste a nadie. Siempre mintiendo. Yo estoy frente a la cárcel con los abogados y los de la fianza. Yo pagué. Yo contraté el abogado. Tú no hiciste nada por ella. SI PAGASTE LA FIANZA SUBE EL RECIBO HABLADORAZO”, dijo Tekashi en las redes sociales.

Tekashi 6ix9ine compartió en sus historias de Instagram la prueba que él fue el que canceló la cifra requerida. / Instagram: @6ix9ine.

Alofoke se pronuncia por la decisión de Yailin ‘la más viral’

“Como persona receptiva acudí al llamado anoche de una colega, amiga dominicana, ex comadre que pedía ayuda a gritos, todo el mundo escuchó el audio. Su amiga Camila, que le acompaña, la acogimos en un lugar seguro que es la testigo presencial de todo ante el arresto de Yailin. El día de hoy ella decidió irse con el de seguridad de Tekashi luego de salir de prisión. Creo que hice lo correcto y no me arrepiento de tratar de ayudarla. Que Dios cuide a esa joven. El tiempo pondrá todo en su lugar”, escribió en Instagram.

