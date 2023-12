Carlo Ancelotti sobre Xavi Hernández: “Es un gran entrenador”

Xavi Hernández recibió un respaldo inesperado de Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, en medio de las críticas dirigidas al técnico del Barcelona. Ancelotti elogió a Xavi, destacándolo como “un gran profesional” y “un gran entrenador”, expresando su convicción de que podrá superar con habilidad este período desafiante.

“Todo se resume en si se gana o no. Es algo que como entrenadores debemos afrontar”, reflexionó Ancelotti. “Xavi lo comprende, es un profesional excepcional y, desde mi punto de vista, tiene la capacidad de gestionar estas situaciones complejas de manera excepcional”, agregó el técnico del Real Madrid, elogiando así a su contraparte del Barcelona.

El estratega italiano también reflexionó sobre la crítica a los entrenadores en el fútbol actual, señalando que es común recibir críticas y que el juicio se centra principalmente en los resultados, pasando por alto aspectos como la metodología y la gestión de diversas situaciones en el equipo.

Hernández, por su parte, manifestó recientemente su determinación de seguir adelante, afirmando que está aún más comprometido y que las críticas no lo detendrán en su búsqueda del éxito.

“Me gusta liderar desde el frente, ser responsable y recibir las críticas en lugar de que recaigan sobre los jugadores. Las críticas son bienvenidas, contribuyen a mejorar y encontrar soluciones. Daré aún más de mí mismo. No me detendré, mi compromiso sigue intacto. No he considerado irme, al contrario, estoy más comprometido. No quiero decepcionar al club de mi vida”, expresó en una conferencia de prensa.

Xavi también opinó sobre la evaluación de su desempeño, indicando que prefiere no ser juzgado hasta el final de la temporada. Lamentó que se hable de su posible salida en diciembre, enfatizando la importancia de evaluar al término de la campaña para determinar el progreso real. “Al final de la temporada evaluaremos y veremos los logros. Estoy emocionado y creo que podemos tener una gran temporada. Es momento de mantener la coherencia, la calma y ganar confianza”, concluyó.

