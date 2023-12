Compañeros de Alejandro Garnacho le prohíben celebrar sus goles como Cristiano Ronaldo con Argentina

El futbolista de la selección de Argentina, Leandro Paredes, sorprendió a todos los aficionados de los actuales campeones del Mundial de Qatar 2022 luego de confesar que se le pidió a su compañero Alejandro Garnacho moderar su fanatismo por el delantero Cristiano Ronaldo y no celebrar como él en cada una de las oportunidades que tenga de marcar gol con la albiceleste.

Estas declaraciones las realizó la figura del Roma de la Serie A de Italia durante una entrevista ofrecida al medio DSports, donde habló de las bromas que le suelen realizar al joven jugador del Manchester United de la Premier League por la gran admiración que tiene con el jugador del Al-Nassr de Arabia Saudita y leyenda del Real Madrid español.

“Un poquito en juego se lo dijimos, se lo dijimos, lo cargamos un poco. Muy tímido y no contesta, pero pobre, lo volvimos loco. En parte es de lo que se trata el grupo, que de alguna manera se sientan parte de, entre comillas cómodos, pero el resto tratar de ayudarlo de la mejor manera. Se puso muy nervioso, no podía hablar”, resaltó Leandro Paredes en sus declaraciones sobre la broma que le hicieron.

“Como dijo él, (Cristiano Ronaldo) es su ídolo, lo siguió mucho, juega bastante parecido a él y es normal. Obviamente cuando llega a la Selección tiene que cambiar un poco”, sentenció el jugador de la selección de Argentina.

Lo cierto es que Alejandro Garnacho logró vivir su sueño debido a que con solo 19 años logró poder coincidir con Cristiano Ronaldo en el Manchester United cuando el portugués todavía se mantenía en sus filas durante su segunda etapa defendiendo los colores de los ‘Red Devils’; a pesar de este hecho su falta de minutos bajos las órdenes de Ten Hag terminó forzando su salida directo a Arabia Saudita, donde ha logrado recuperar el más alto nivel deportivo.

Garnacho se mantiene como una de las figuras más jóvenes de la selección Argentina y se perfila como una de las piezas más importantes del recambio generacional que se está realizando desde la participación albiceleste en el Mundial de Qatar 2022.

Paredes enfocado en Boca Juniors

Leandro Paredes también habló sobre su actual situación dentro del fútbol mundial y afirmó que a pesar de estar centrado actualmente en su carrera dentro de la Roma, confía en poder retirarse como jugador profesional vistiendo los colores de Boca Juniors en su país y así recibir la cálida despedida de todos los aficionados y compatriotas.

“Volveré a Boca, es algo que ha estado claro en mi cabeza desde el primer día que me fui. Tarde o temprano volveré, quizás después de terminar contrato con la Roma. Aunque, me llevaré conmigo a Dybala en la mochila. No puede jugar en River Plate, es de Boca”, expresó.

“Cuando deje de jugar me vendré a vivir a Roma. Esto ya lo pensaba con mi mujer en 2017, cuando me fui, porque nos gustaba mucho la ciudad, la gente. Ahora que he regresado, este pensamiento nuestro es aún más sólido”, concluyó Paredes en sus declaraciones.

