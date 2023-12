Danilo Carrera eligió a Isabella Fernández para protagonizar su película, “Only in CDMX”

Danilo Carrera es el director y productor de la cinta “Only in CDMX” y por esta razón eligió a la actriz Isabella Fernández para protagonizar dicha cinta a su lado. Esta es la primera película en la que el ecuatoriano funge como escritor, director y productor de un proyecto que planea estrenar en el año 2024.

Fue justo la actriz veracruzana la que desveló cómo se ganó el visto bueno del actor entre más de seiscientas aspirantes.

“Yo creo que también por expresar mis ideas y todo eso, como para proponer y también creo que el inglés influye mucho y mi inglés es perfecto. Yo ya veía a Danilo como más interesado en mí por el inglés y todo el tema de que viví allá; entonces tenía mucha cultura y que estaba en México, salió todo muy bien”.

Isabella cuenta que cuando una amiga le informó del casting y se puso en contacto con Danilo para competir por el papel, no sabía que él era un actor famoso.

“La verdad no sabía quién era Danilo, entonces fue mi primera vez conociéndolo, porque viví mucho tiempo en Estados Unidos y cuando regresé obviamente yo no veía novelas ni cosas así, porque allá no es costumbre ver eso, entonces le dije ‘¡hola, me mandaron este casting!'”.

La mexicana acababa de conocer a su también director. “No tenía ni una idea de él, fue como una persona nueva para mí. No sentía la presión de que ‘a este actor lo he admirado y así’, porque no sabía quién era. Lo conocí ahí (en el casting) y me explicó qué iba a hacer, súper lindo, me ayudó muchísimo a entender la escena porque no tenía mucho entendimiento de cómo está escrita.

“Porque eso sí, yo regañé a Danilo después por el guión, le dije ‘¡esto está mal en inglés y esto está mal!’, y ya los dos hicimos cambios en el guión porque Danilo nada más tiró las palabras en inglés. Yo estaba muy nerviosa, porque era mi primer casting y también porque Danilo era muy alto”.

