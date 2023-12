Entrenador de los Jets sigue sorprendido al ver a Aaron Rodgers entrenando a solo meses de su operación

El primer partido de la temporada para los New York Jets trajo malas noticias, a pesar de ganar ante los Bills, su quarterback Aaron Rodgers terminó lesionado con una rotura en el tendón de Aquiles que lo sacó de la temporada.

Rodgers ha sorprendido a propios y extraños, pues a sus 40 años mostró una muy rápida recuperación. Apenas dos meses después de la lesión ya estaba caminando y a poco más de tres meses volvió a los entrenamientos con el equipo.

En la práctica del pasado jueves, Rodgers se le vio bastante bien y casi listo para volver al campo de juego. El propio entrenador del equipo, Robert Saleh, siguió sorprendido por la recuperación del quarterback.

“Para mí parece normal”, dijo Saleh, riendo. “Es increíble. Hay que darle crédito, especialmente en esta época en la que la más mínima lesión puede afectar una semana de juego, pero este tipo está luchando por recuperarse. Simplemente demuestra cuánto le importa. Le tengo un gran aprecio”, señaló el estratega.

En la pasada práctica del equipo Rodgers hizo ejercicios individuales y de 7 contra 7. El siguiente paso es que el cuatro veces MVP la NFL participe en ejercicios de 11 contra 11, aunque no está claro cuándo podría suceder eso.

Los Jets tendrán que decidir sobre Rodgers la próxima semana, pues faltando solo cuatro partidos para terminar la temporada, deberán activarlo desde la reserva de lesionados o antes del miércoles o Rodgers será colocado en IR por el resto de la campaña.

¿Volverá a jugar Rodgers esta temporada?

Los New York Jets no quieren arriesgar en lo más mínimo con Aaron Rodgers y dejaron claro que si el equipo no tenía chances claras de meterse a los playoffs, el veterano quarterback no volverá este año al campo. Por lo que la vuelta de Rodgers al terreno de juego dependerá de los próximos cuatro encuentros del conjunto de Nueva Jersey.

Actualmente se ubican terceros en la División Este de la Conferencia Americana, a dos encuentros de los Bills y del comodín para clasificarse a postemporada. El objetivo de Rodgers incluso es jugar el próximo 24 de diciembre ante los Washington Commanders.

