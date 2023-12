Thali García lanza explosivo mensaje antes del estreno de ‘La Casa de los Famosos 4’

Thali García, actriz mexicana, publicó unos extensos mensajes en su cuenta en Instagram para rechazar los comentarios que han circulado luego de que anunciaron que estará en ‘La Casa de los Famosos 4’.

En la publicación, la artista condenó los mensajes que ha recibido, en los que afirman que sale con alguien de Telemundo y por eso estará en el famoso reality show.

“Nunca creí realmente necesario aclararlo; pero si voy a participar en una competencia quiero tener las mismas posibilidades que todos los competidores. No sé quién se inventó, cuando participé en ‘Los 50’, que yo estoy casada con un productor de Telemundo. Comencé mi carrera como conductora de TV desde el año 2000, en el 2006 comencé a actuar de manera profesional y hace 11 años que comencé a trabajar dentro de Telemundo”, escribió.

Mensaje de Thali García antes del estreno de ‘La Casa de los Famosos 4’. Foto: Captura de pantalla. Instagram Thali García. Crédito: Cortesía

Luego indicó que gracias a Miguel Varoni llegó a la cadena de televisión y empezó a trabajar en su primera telenovela ‘Rosa Diamante’, luego de quedar en un casting.

Thali Garcia recordó que antes de entrar a Telemundo tuvo experiencia en TV Azteca, Argos, Sony, Disney y Nickelodeon. “A mí nadie me ‘ha puesto, ni me ha hecho la carrera’. Soy una mujer muy disciplinada y trabajadora y se me llena la boca de orgullo de poderlo decir así, con todas sus letras. No hay una sola persona en la industria que pueda decir que me ha regalado un personaje, gracias a Dios cada papel que he interpretado, ha llegado a mis manos de manera honrada y los que me conocen pueden dar fe de ello. Han pasado 23 años desde la primera vez que pisé un foro de televisión, tenía 10 añitos de edad cuando comencé a trabajar, así que no, señores, ningún novio, ni esposo productor, ni alto ejecutivo”.

El mensaje de Thali García

Habló de su pareja, Felipe Aguilar y explicó que aunque ha tenido cargos en la cadena, esto no ha tenido nada que ver en su carrera. “Es un hombre lleno de valores, que al igual que yo, ha trabajado toda su vida persiguiendo sus sueños, su profesión: es director de cine y TV y sí, ha trabajado para Telemundo como director en el área de ficción (dirigiendo series y novelas) en varias ocasiones, como un empleado más, independientemente igual que yo, nunca he trabajado en ninguna de las producciones donde él ha dirigido dentro de Telemundo. Afortunadamente hoy en día todo está en Google. Solo se trata de informarse bien antes de intentar desprestigiar a alguien”.

Esta situación viene a caldear los ánimos mucho antes del estreno del programa, que está previsto para el 23 de enero a las 7P/6C.

Hasta ahora han confirmado para el reality show a cuatro famosos. Además de la actriz mexicana están: Lupillo Rivera y Gregorio Pernía.

La participación de Thali García, desde ya, ha llamado mucho la atención, pues cuando estuvo en ‘Los 50’ fue bastante polémica por los enfrentamientos que tuvo con varias participantes, incluyendo a la también explosiva Manelyk González.

