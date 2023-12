Exigen a EE.UU. no vetar resoluciones de la ONU contra las “atrocidades” de Israel en Gaza

La organización Human Rights Watch pidió al gobierno de Estados Unidos que no vete las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dirigidas a “detener las atrocidades masivas” en la guerra entre Israel y Hamás en la franja de Gaza.

En un artículo escrito por el responsable del grupo ante Naciones Unidas, Louis Charbonneau, HRW recuerda que Washington ya ha bloqueado dos resoluciones del Consejo de Seguridad que requerían a Israel y a las milicias palestinas respetar el derecho internacional.

“El historial de votos de Estados Unidos en la ONU ha puesto de relieve un doble rasero en el compromiso de Washington con las leyes de la guerra”, escribe Charbonneau.

El grupo defensor de los derechos humanos se ha mostrado muy crítico con la postura estadounidense de apoyo inquebrantable a Israel, sugiriendo incluso que el país se arriesga a contribuir a los “crímenes de guerra” del Estado judío contra la población palestina.

En su artículo, Charbonneau pide al gobierno de Estados Unidos que impulse la adopción de una resolución del Consejo de Seguridad para demandar, tanto a Israel como a los grupos armados palestinos, el fin de las “violaciones de las leyes de la guerra que han costado miles de vidas civiles”, así como la rendición de cuentas de todos aquellos responsables de cometer crímenes de guerra en ambos bandos.

El viernes de la pasada semana, Estados Unidos vetó por segunda vez una resolución del Consejo de Seguridad sobre la guerra en la franja de Gaza que pedía un alto el fuego inmediato, y que había sido apoyada por un centenar de países.

Estados Unidos contribuiría en los crímenes

Posterior a ello, la organización internacional advirtió que esa decisión llevaría al país a contribuir a los presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel desde hace dos meses, cuando estalló el conflicto con el grupo terrorista Hamás.

Charbonneau manifestó a través de la plataforma X: “Al seguir dando a Israel armas y cobertura diplomática mientras comete atrocidades, incluyendo castigos colectivos contra la población civil palestina, Estados Unidos se arriesga a hacerse cómplice de crímenes de guerra”.

Citado por la agencia de noticias Efe, dijo que la actitud de Washington es incoherente porque, por un lado, pide a Israel y a los terroristas palestinos que respeten la ley humanitaria internacional y protejan a los civiles gazatíes y, por otro, impide que el Consejo de Seguridad traduzca esos llamados en textos.

“Estados Unidos utilizó su veto nuevamente para impedir que el Consejo de Seguridad hiciera algunos de los llamados que los propios Estados Unidos han estado exigiendo a Israel y a los grupos armados palestinos, incluido el cumplimiento del derecho internacional humanitario, la protección de los civiles y la liberación de todos los civiles mantenidos como rehenes”, añadió.

Robert Wood, embajador adjunto de Estados Unidos, criticó al Consejo de Seguridad luego de la votación por no condenar el ataque terrorista de Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre, en el que murieron alrededor de 1,200 personas mientras que miles más resultaron heridas, y afirmó que detener la ofensiva militar permitiría que Hamás siga gobernando Gaza.

“Solo plantaría las semillas para la próxima guerra”, alertó el diplomático, quien afirmó que los milicianos palestinos no tienen ningún deseo de que haya una “paz duradera” y una resolución en el conflicto con Israel.

“Por esa razón, aunque Estados Unidos apoya firmemente una paz duradera, en la que tanto israelíes como palestinos puedan vivir en paz y seguridad, no apoyamos los llamamientos a un alto del fuego inmediato”, dijo según citó The Associated Press.

