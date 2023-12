Reportes aseguran que los New York Mets tienen a Yoshinobu Yamamoto como única opción

Con Shohei Ohtani listo para vestir el uniforme de Los Ángeles Dodgers, el mercado invernal de las Grandes Ligas ahora gira en torno a su compatriota Yoshinobu Yamamoto. Quien es el agente libre más cotizado en este momento.

El lanzador derecho viene de ser MVP en la liga japonesa y varias franquicias quieren contratarlo de cara a la próxima temporada. Una de las más interesadas en hacerse de los servicios de Yamamoto son los New York Mets, quienes se quedaron sin un As en su rotación tras la salida de Justin Verlander y Max Scherzer a mitad de temporada.

Incluso según un reporte de The Athletic, los Mets tendrían a Yamamoto como la única opción para esta temporada baja. Según informó el medio estadounidense el japonés de 24 años “está en una categoría especial” y se “mantiene como el único jugador por el que vale la pena apostar”.

Yoshinobu Yamamoto, campeón del Clásico Mundial de Béisbol con Japón / Getty Images Crédito: AFP / Getty Images

Actualmente hay otros lanzadores de gran nivel en la agencia libre, como Blake Snell, quien viene de ganar el premio Cy Young en la Liga Nacional, o Jordan Montgomery. Quien acaba de salir campeón de la Serie Mundial con los Texas Rangers.

Sin embargo, según el reporte de The Athletic, la directiva neoyorquina no voltearía a ninguna de estas opciones. Pues su prioridad e incluso única opción para la rotación, sería la de Yamamoto y de no poder concretar una transferencia, no invertirían tanto dinero en otro lanzador.

Y es que Yamamoto sería un caso especial. Pues por su juventud y proyección, podría ser el As de la rotación de los Mets por varios años. Es por eso que el equipo de Queens estaría dispuesto a invertir una gran suma en el derecho.

¿Cuánto vale Yamamoto?

La franquicia que quiera hacerse de los servicios de Yamamoto deberá dar un golpe millonario en la mesa de negociaciones. En un principio expertos coincidían en que el nipón podría acceder a un contrato de siete años por $250 millones de dólares.

Sin embargo, esta cifra parece haber ascendido, pues según un informe de Jim Bowden. Los Boston Red Sox y San Francisco Giants, habrían ofrecido $300 millones de dólares para contratar a Yamamoto. Mientras que Yankees y Dodgers también estarían detrás de pitcher.

Por ahora no hay nada concreto sobre el futuro de Yamamoto y se espera que en los próximos días tome su decisión. Pero sin duda el derecho de 24 años es una pieza clave en la rotación de cualquier equipo de las Grandes Ligas de cara a sus aspiraciones en la temporada 2024.

