Alertas por ráfagas de nieve en Estados Unidos: Qué las hace tan peligrosas

Desde la noche de este domingo 17 de diciembre hasta el martes 19, la mayor parte del noreste de los Estados Unidos se encontrará bajo alertas ante la llegada de un fuerte sistema de tormentas que traerán consigo mucha lluvia y poderosas ráfagas de viento.

De acuerdo a la proyección realizada por AccuWeather, debido al repentino cambio de temperatura, los estados afectados por esta tormenta corren el inminente riesgo de padecer ráfagas de nieve sumamente intensas.

Jake Sojda, quien es meteoróloga de AccuWeather, debido a que el frío no se encontrará a tiempo con la “poderosa tormenta”, no existe la posibilidad de una tormenta de nieve ni nevadas impactantes. No obstante, las fuertes ráfagas de viento derivarán en peligrosas ráfagas de nieve con efecto lago.

De acuerdo con AccuWeather, “una ráfaga de aire muy frío se extenderá por los Grandes Lagos, el valle de Ohio y el noreste inmediatamente después de esta tormenta y provocará uno de los mayores peligros del invierno para los automovilistas de autopistas en toda la región: las ráfagas de nieve”.

Las ráfagas de nieve se moverán desde Chicago durante las primeras horas de la mañana del lunes 18 de diciembre; causando afectaciones en diversas carreteras interestatales, como la 70, 77, 79, 80, 86, 90 y 96, solo por mencionar algunas; desde Illinois y Michigan hasta West Virginia, Pennsylvania y Nueva York. En zonas como Detroit, Cleveland, Ohio y Pittsburgh se esperan carreteras resbaladizas a partir de la tarde del lunes.

Qué son las ráfagas de nieve

Las tormentas de nieve se caracterizan por ser un periodo prolongado, con nevadas consistentes y por ende, una acumulación significativa de nieve.

Pero las ráfagas de nieve suelen tener una duración mucho más corta y se caracterizan porque hay caída de nieve cuando predominan condiciones de fuertes vientos, formándose así ligeras capas de congelación instantánea.

Además, existen 2 tipos de ráfagas de nieve:

* De efecto frontal: tienen lugar a lo largo, delante o detrás de un frente ártico, produciendo bandas estrechas de nevadas intensas durante cortos períodos de tiempo.

* De efecto lago: se producen cerca de una gran masa de agua y pueden persistir por horas.

Por qué las ráfagas de nieve son muy peligrosas

A diferencia de una tormenta invernal, las ráfagas de nieve se dan en condiciones de vientos fuertes, por lo que pueden congelar rápidamente las carreteras, convirtiéndose en una gran amenaza para los conductores.

“Las temperaturas en picada detrás de la ráfaga de nieve convierten el pavimento húmedo en una capa de hielo, lo que hace que las ráfagas de nieve sean mucho más peligrosas que las nevadas en sí”, explicó Jonathan Guseman, meteorólogo del NWS.

Sigue leyendo:

* El clima en Nueva York durante Navidad: esto dicen los especialistas

* Nueva York se prepara para las fuertes nevadas una nueva tecnología de punta que ayudará a la ciudad

* En qué ciudades de Estados Unidos caerá nieve en esta Navidad