Productor asegura que la vida de Yailin La Más Viral está en peligro

El productor musical Diamond La Mafia habló de la cantante dominicana Yailin La Más Viral, debido a que cree que la vida de la artista corre peligro si sigue al lado de Tekashi 6ix9ine.

En una entrevista con el programa ‘La Mesa Caliente’, el cantante habló de este caso, debido a que él denunció que el rapero estadounidense entró a un estudio de grabación y golpeó a dos productores por celos contra la intérprete de ‘Pa Ti’.

Verónica Bastos le preguntó a Diamond La Mafia acerca de lo que ha ocurrido: “Él fue el primero en denunciar que Tekashi podría ser el culpable de los golpes que recibía Yailin y que él también estaba preocupado por su situación. En ese momento Diamond dijo que sentía peligro por su vida”.

Luego de este intro, el productor musical afirmó desde República Dominicana: “Les voy a ser sincero, en aquel momento que sucedió todo dije que me iba a sentir bien si sucedía, pero al momento que todo pasó, verla llorando y entender varias cosas, cuando ella me llamó aquella vez, me vio pena y me sentí mal”.

Diamond La Mafia habla de Yailin La Más Viral

Aylín Mujica, otra de las conductoras del programa, le recordó cuando Yailin La Más Viral desmintió hace poco que su pareja la golpeaba: “¿Todavía piensas que Yailin La Más Viral corre peligro en este momento?”.

Ante esto, contestó: “Claro que sí, corre peligro. No han pasado ni dos meses y mira ya cómo se desató, imagínate en el transcurso de los meses”.

El artista indicó que no ha tenido ningún acercamiento, pero sí ha visto que los familiares de la ex de Anuel AA han puesto denuncias contra Tekashi 6ix9ine. “Ahora me siento bien que sus familias hayan salido a corroborar que sí hubo sucesos de Tekashi contra Yailin”.

Para Diamond es peligroso que ellos vuelvan, debido a lo violenta que ha sido la relación.

El dominicano le envió un mensaje a su colega por lo que está pasando: “Yo le diría que cuando todo se solucione en lo judicial que venga a su país, ella tiene muchísimo talento. Nosotros los dominicanos, todos la vamos a apoyar, incluyéndome a mí”.

