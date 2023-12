Raúl de Molina y Lili Estefan discuten en ‘El Gordo y la Flaca’ por caso de Yailin La Más Viral

En ‘El Gordo y la Flaca’, Raúl de Molina y Lili Estefan opinaron sobre el caso de Yailin La Más Viral, quien fue detenida por agredir a su novio Tekashi 6ix9ine, en medio de acusaciones de que él también ha hecho lo mismo.

En el show de entretenimiento que transmite Univision, los famosos presentadores lamentaron todo lo que se ha generado con los artistas, con quienes compartieron hace meses y conocieron todo de su relación.

Durante el programa, Lili Estefan consideró que es una relación tóxica y explicó que en este tipo de casos la terapia es de gran ayuda.

Sin embargo, Raúl de Molina la contrarió, pues cree que los terapeutas solo sirven para gastar dinero.

“Es una relación tóxica que es uno con el otro y bueno, ¿qué les puedo explicar?”, dijo la cubana-estadounidense.

Su compañero, por su parte, afirmó: “Yo la vi aquí (a Yailin La Más Viral) en el programa y lucía supertranquila”.

Después de que presentaron detalles de la audiencia de la artista, quien se presentó ante la justicia de Palm Beach, Lili Estefan indicó: “Lo que sí estoy de acuerdo con Tekashi es que hace falta terapia, estos problemas que están teniendo, Raúl, no es normal, señores, cuando uno se da cuenta de que se vuelve adicto. Aquí hace falta terapia para los dos”.

El conductor dijo que no solo hace falta terapia, sino algo más para que esto se resuelva de la mejor manera.

La discusión de Lili Estefan y Raúl de Molina

La sobrina de Emilio Estefan consideró que cuando las diferencias se dejan ver en las parejas, es necesario pensar mejor, reorganizarse, pero sobre todo, buscar ayuda profesional.

Este planteamiento no le gustó a Raúl de Molina, quien dijo: “Espérate, Lili, yo no sé si la terapia los va a ayudar en todo esto, va a ir a una terapia a contarle a una tercera persona el problema que tú tienes, si tú no cambias, no va a ayudar”.

Lili Estefan lo corrigió y le dijo: “No es una tercera persona, es un profesional, un especialista”.

El ‘gordo’, como se le conoce, dijo que le parece innecesario gastar miles de dólares en ayuda psicológica.

Ante esto, su colega le contestó que la terapia sí funciona: “Tú no crees en terapia, obviamente, pero para las personas que creen en terapia y han salido muy bien de terapia sí te pueden decir ‘a mí lo que me ayudó fue un profesional a organizar mi vida, mi mente y emoción’. Eso es importante”.

El caso de Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine ha mantenido expectantes a muchos por las revelaciones que han surgido y sobre todo por los videos que dejan en evidencia el noviazgo que tuvieron con algunos episodios de violencia.