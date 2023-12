Senador Schumer bajo críticas por no integrar a congresistas hispanos a negociaciones migratorias

El líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer (Nueva York), enfrenta críticas de sus colegas de partido y cuestionamientos de organizaciones civiles por no integrar a miembros del Caucus Hispano del Congreso (CHC) en negociaciones sobre inmigración.

“La Casa Blanca no incluye el Caucus Hispano en las negociaciones, y Schumer tampoco. No he recibido una explicación de por qué”, lamentó la presidenta del Caucus Hispano del Congreso (CHC), Nanette Barragán. “Todavía no hay ninguna razón. No he recibido una explicación de por qué”.

En una entrevista para este diario, Barragán criticó al Schumer, pero también a la Administración del presidente Joe Biden por estar abiertos a negociar lo que calificó como “una votación en Nochebuena para deportar a las familias inmigrantes”.

“Están equivocados. Están equivocados”, acotó.

Este lunes, organizaciones civiles también cuestionaron que el líder Schumer no invitara a congresistas del CHC, ni siquiera a sus asesores, para ser parte de las negociaciones migratorias con republicanos.

“Realmente nos gustaría ver a los senadores latinos en la sala de negociaciones”, dijo Kerri Talbot, directora ejecutiva del The Immigration Hub.

Agregó que algunos congresistas habían estado abordando el tema de la seguridad fronteriza, al referirse a los planes de la senadora independiente Kirsten Sinema (Arizona) –antes demócrata– y al senador republicano James Lankford (Oklahoma).

Sin embargo, las negociaciones dieron un giro enfocadas también en las deportaciones y otras acciones que pudieran afectar a inmigrantes que viven en EE.UU.

“Lamentablemente, las negociaciones realmente han dado un giro y ahora se centran también en la gente de Estados Unidos”, dijo Talbot. “Y no tienen a las personas que necesitarían y que realmente conozcan ese tema, como el senador [Dick] Durbin, el senador [Bob] Menéndez, así que creo que al menos deberían incluir a su personal en las negociaciones”.

La semana pasada y este lunes se solicitó una postura oficial al senador Schumer sobre las críticas de no integrar a miembros del CHC en las negociaciones migratorias, pero hasta el momento de publicar este artículo no se ha recibido respuesta.

¿Cómo surge el problema migratorio en el Congreso?

Los republicanos condicionan al presidente Biden aprobación del paquete presupuestal suplementario de $106,000 millones de dólares para enviar ayuda a Ucrania, Israel e incrementar la vigilancia en el Indo-Pacífico.

Sin embargo, el proyecto del presidente Biden también contempla unos $14,000 millones de dólares para incrementar la seguridad en la frontera, tanto en contratación de personal como en nuevo equipo de vigilancia.

Los demócratas aprobaron en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que asigna el presupuesto, pero condiciona su aval a una reforma migratoria que incluye restringir las peticiones de asilo y terminar con protecciones temporales a inmigrantes, como el ‘parole’ o perdón a la deportación.

En el Senado, el plan incluye también aumentar las expulsiones expeditas.

La semana pasada, varios congresistas demócratas, incluidos Barragán y Menéndez, criticaron el plan migratorio negociado entre republicanos y algunos demócratas con una apertura a la propuesta por parte del presidente Biden.

“Estos serían los cambios más radicales, antiinmigrantes y permanentes a nuestra ley en una generación”, dijo Menéndez. “Sería una completa traición. Las propuestas de la administración parecen una lista de las fantasías más locas de Stephen Miller [exasesor de Donald Trump]. Resucitar una autoridad similar al Título 42, que excluiría incluso la consideración de asilo”.