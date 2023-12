Madison Anderson y la tierna sorpresa a Pepe Gámez por su cumpleaños número 40

La Miss Universe Puerto Rico 2019 Madison Anderson llegó a conquistar el corazón de Pepe Gámez. La pareja se conoció durante la grabación del reality show ‘La casa de los famosos’ y desde entonces han estado inseparables.

Gámez ha compartido en sus redes sociales varias fotografías junto a Anderson, donde se les ve muy felices y enamorados. Ambos han expresado en varias ocasiones lo felices que están de haberse encontrado el uno al otro y de estar viviendo esta hermosa etapa juntos.

“Agradecido con Dios por dejarme llegar a mis 40 con salud, amor, familia, muchos planes por comenzar y sueños por cumplir. Gracias por hacer este día tan especial mi amor @madisonandersonberrios entrar a esta nueva etapa contigo a mi lado es increíble. Te amo. Oficialmente, 4to piso #yaestasgrande”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

“Hoy es el cumpleaños de mi novio Pepe. Él está cumpliendo 40 años, obviamente yo quería hacer una gran fiesta con mucha gente, mucha comida, pero no, él no quería eso. Él me dijo ‘Madison quiero algo bastante tranquilo’, entonces con esa información tuve que cambiar todos mis planes y reinventé mi plan de hoy y voy a hacer algo superíntimo, algo supertranquilo que yo sé que a él le va a encantar”, fue el mensaje que hizo público en Facebook.

Además de su noviazgo, Pepe también ha tenido éxito en su carrera profesional. Su participación en ‘La casa de los famosos’ le ha dado mayor visibilidad y ha recibido varias propuestas laborales desde entonces. Su talento actoral ha dejado huella en producciones como Mariposa de barrio y Falsa identidad, donde ha demostrado su versatilidad y habilidades interpretativas.

“Como se ve desde el 4to piso mijo? ¡Ahí te voy!! Tq!! Abrazos y sabes que siempre deseo lo más chingón para ti”, “Espero la pases bien, bienvenido al cuarto piso, ya estás grande Pepe”, “Como es la vida. Como algunos caminos inesperados te acercan a un amor tan puro”, “Morrito muchas felicidades, que la salud, el amor y la felicidad sigan presente en tu vida”, “Todo muy bien con que es el cumpleaños de nuestro Pepe, pero neta que mujer tan más linda y detallista le tocó a mi bello Pepe sin duda lo quiere demasiado”, “Que bello tu cumple!! Se botó nuestra reina @madisonandersonberrios”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Sigue leyendo:

· Osmel Sousa habla del romance de Madison Anderson y Pepe Gámez: ‘Aleida ya había salido de esa joya’

· Madison Anderson y Pepe Gámez rompen el silencio: revelan cuándo se enamoraron y hablan de boda

· Fans de “Pepison” celebran que Aleida Núñez admitió su noviazgo de dos años: nunca fue una víctima de Pepe Gámez